Una tuvo lugar en el hotel montevideano NH Columbia y la otra en el boliche Medio y Medio de Portezuelo. Sus protagonistas fueron diferentes y también sus intenciones. La última, realizada el 28 de dicho mes, tuvo la participación del ex presidente y senador José Mujica, la senadora Lucía Topolansky, el diputado y ex intendente de Maldonado Óscar de los Santos, con la idea de replicar las alianzas de 2004 y ampliarlas a sectores no afines a la izquierda. La senadora y secretaria general del PS Mónica Xavier se mostró contraria a acuerdos que desdibujen al FA.

El Frente Amplio (FA) vive circunstancias complejas en este tercer período de gobierno. El panorama económico resultante del cese del viento de cola y de los problemas de la región –a pesar de que Uruguay no ha entrado en recesión, como sus vecinos inmediatos–, más el enlentecimiento en el crecimiento del Pbi y el consiguiente ajuste fiscal, con recortes en el gasto del Estado y modificaciones impositivas, obviamente han tenido sus repercusiones políticas. Una es la pérdida de la mayoría parlamentaria, a raíz de la deserción del diputado Gonzalo Mujica (partidario de un ajuste mayor al realizado, sosteniendo que es necesario un giro más hacia la derecha), con lo cual el oficialismo se ve en la necesidad de negociar con él y otros sectores de la oposición proyectos fundamentales, como la próxima rendición de cuentas. La contrapartida al posicionamiento de Mujica es la postura de otros sectores frenteamplistas que demandan modificar la política tributaria, para que el capital financie las políticas públicas. Otro ingrediente del escenario es la aparición de “los descontentos”, que si bien no migran mayoritariamente a otras filas, se hacen sentir.

Un factor agregado y más sistémico tiene que ver con la evolución del electorado uruguayo, y la realidad de que el ciclo virtuoso del permanente crecimiento electoral del FA terminó en 2004, cuando por primera vez el Frente accedió al gobierno. A partir de esa época, la constante ha sido la pérdida de votantes, aunque el fenómeno no le significó dejar de contar con mayoría parlamentaria, a pesar de que en las dos últimas elecciones debió pasar por el balotaje.

Un cuarto elemento es la necesidad de renovar sus liderazgos, y por tanto la imperiosa urgencia de encontrar nuevos presidenciables que sustituyan, por razones biológicas y constitucionales (Tabaré Vázquez está impedido para postularse), a la famosa tríada que ha caracterizado el ciclo de victorias.

RESPUESTAS A ENSAYAR. Aunque queda mucha agua por correr hasta 2019, las posturas menos pesimistas en el FA auguran que la coalición de centroizquierda puede ganar los próximos comicios nacionales, pero sin alcanzar la mayoría parlamentaria. Esa posibilidad ha desatado varias estrategias. De los Santos ha propuesto un nuevo contrato político y la recreación del Encuentro Progresista, para mantener las mayorías políticas. Esta idea tiene su antecedente en 1994, cuando el Frente se alió con el sector liderado por el actual canciller, Rodolfo Nin Novoa, y el Pdc. Más tarde a ese agrupamiento se sumó el Nuevo Espacio, formando esa complicada sigla FA-EP-NM (Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría). Luego del triunfo en 2004 todos se fundieron en el Frente. Para esas mismas elecciones Mujica impulsó el Espacio 609 con la incorporación de la columna blanca encabezada por Jorge Saravia (que luego abandonó las filas frenteamplistas) y el actual diputado Alfredo Fratti, entre otros. Según supo Brecha, en la conversación del boliche Medio y Medio Mujica dio el aval a la propuesta del ex intendente de Maldonado, a la que agregó su idea de recrear, de alguna manera, la experiencia de la 609 en 2004, aunque no para su sector sino para el FA. La intención del ex presidente es buscar acuerdos con algunos intendentes blancos de Alianza Nacional, hoy bastante alejados de su líder, Jorge Larrañaga. De los Santos, además, ha insinuado explorar acuerdos con el Partido Independiente y, por supuesto, con el diputado Mujica.

La diferencia con el pasado es que esta vez el Frente no viene en ascenso, como en todo el período anterior al triunfo de 2004, por lo cual esas negociaciones tendrían otras características y las consecuencias serían que, en lugar de acercar dirigentes y grupos a la izquierda, el escenario a crear podría llevar al camino inverso. Xavier, en conversación con Brecha, aseguró que en el Frente no se ha discutido esa propuesta, y opinó que el FA “no es partidario de un desdibujamiento de los contenidos programáticos y del propio Frente, aunque siempre hemos sido amplios, como en el momento de la creación del Encuentro Progresista”.

Por su parte, la senadora Constanza Moreira señaló a este semanario que para que el Frente se vuelva grande “tiene que reconocerse en los movimientos populares de los que tanto ha aprendido a desconfiar, desde que se volvió un socio más de la partidocracia. Un socio mejor, más honesto, más ideológico y más progresista, pero un socio al fin”. Seguidamente añadió que el FA sirvió para salvar a esa partidocracia, “pero el propio Frente está entrampado en ella. Por eso los intentos desesperados por buscar soluciones donde no las hay más, como lo del Frente Grande, refleja falta de entendimiento sobre este fenómeno”.

Otros dirigentes señalaron a Brecha que Mujica (el ex presidente) y De los Santos, pero especialmente el primero, pretenden que el Frente tenga la misma conducta (y, por ende, pueda correr la misma suerte) del PT de Brasil, que con tal de ganar y mantenerse en un cuarto período al frente del país hizo alianzas con sectores de la derecha brasileña. Esos acuerdos llevaron a que en la segunda presidencia de Dilma Rousseff se aplicara un ajuste fiscal que no hizo más que alejarla de su base social, facilitando el golpe parlamentario.

La percepción existente en varios grupos frenteamplistas es que la propuesta, que parece comandada por el ex presidente y el ex intendente, tiene como argumento la necesidad de permanecer en el gobierno. Pero que a su vez es demostrativa de la incapacidad para generar agenda y hegemonía política e ideológica. Y que ese “Frente Grande” significaría renunciar a la profundización del proyecto frenteamplista, aunque se arguye, no sin razón, la necesidad de mantener lo logrado. Pero la historia reciente, agregaron las fuentes, demuestra que las renuncias programáticas en función de mantenerse en el gobierno sólo conducen a derrotas o al abandono de los principios originales.

Otro movimiento distinto es el que se desarrolló en el NH Columbia. Allí un grupo variopinto de dirigentes sectoriales se reunió con el objetivo de buscar mecanismos comunicacionales para enfrentar la ofensiva de la derecha. El diputado emepepista Alejandro Sánchez (principal impulsor del encuentro) comentó a Brecha que el FA padece de falta de estrategia en varios planos y también en la comunicación, que “en particular se ha perdido la batalla en el plano de las redes sociales, y (que) las respuestas –como la que se dio ante la falsedad de incluir a Vázquez en una actividad (obra de la ex legisladora blanca Ana Lía Piñeyrúa) en la que nunca estuvo– son escasas y fragmentadas”. Del mitin participó algunos minutos el presidente del Frente, Javier Miranda. Para marzo el grupo pretende hacer una presentación pública del nuevo planteo comunicacional.

CANDIDATURAS. El cruce de miradas dentro de la grey y la dirigencia frenteamplista sobre el futuro tiene otro escenario complicado: la definición de los posibles presidenciables para 2019. Tanto Mujica (el ex presidente) como Vázquez reconocieron en su momento que la discusión sobre quién será el nuevo presidente comienza el día siguiente a la asunción del primer mandatario. La ronda de nombres masculinos del FA para ese cargo tuvo un empuje importante el pasado año y también forma parte de los encuentros veraniegos. En Portezuelo se manejó como posible candidato al presidente del Bcu, Mario Bergara, y por otro lado, otro que corre con fuerza es el actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Bergara, según confirman las fuentes de Brecha, cuenta con la bendición del ex presidente. Ha sido un concurrente periódico a la chacra de Rincón del Cerro y, además de esos encuentros frecuentes, fue Bergara quien defendió en plena campaña de 2009 la postura de Mujica sobre el levantamiento del secreto bancario, cuando desde el astorismo se criticaba la opinión del ex mandatario. Incluso en estos días el jerarca del Bcu ha publicado en distintos medios un fundamentado artículo sobre el tema, lo que indica su intención de aparecer en la palestra, más allá de presentaciones en Adm y otros ámbitos formales. A Bergara, a pesar de que en su momento integró la “mesa chica” del Fls, hoy se lo considera más cercano a Mujica que a Danilo Astori. Además su nombre –indicaron las fuentes– sería digerible para los aliados que procuran el ex presidente y el ex intendente de Maldonado.

Martínez viene con un buen posicionamiento en las encuestas, aunque todo dependerá de sus resultados en la gestión de la Intendencia de Montevideo. Amén de la renovación generacional que los dos nombres implican, una cuestión agregada es el requerimiento de que una mujer forme parte de la fórmula. Xavier y Moreira son las más nombradas para acompañar al presidenciable. El problema para la secretaria general del PS es que difícilmente sean aceptados por el conjunto del FA dos socialistas en esos puestos clave. Por eso se habla de Xavier con Bergara y de Moreira con Martínez.

Sin embargo todavía no están descartados ni Mujica ni Astori, a pesar de los pedidos de renovación. El senador de Asamblea Uruguay Enrique Pintado indicó a Brecha que la solución para ello es que el Plenario Nacional, en su momento, habilite todas las candidaturas, incluso las de ambos dirigentes históricos, y que sea la gente la que decida cuánto quiere de renovación y cuánto no.