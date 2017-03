La Oficina de Locaciones Montevideanas (Olm) y el Instituto del Cine y del Audiovisual (Icau) encontraron una manera original y efectiva de aportar a las discusiones sobre la brecha de género en nuestro país a través de un ciclo de cine nacional. Pero no un ciclo cualquiera: se trata de “Dos mujeres hablan”, un conjunto de películas nacionales que aprueban el test Bechdel.

El test aparece citado en la historieta “The Rule”, incluida en el libro Dykes to Watch Out For, de Alison Bechdel, pero la historietista le atribuye la idea a una amiga suya, Liz Wallace, y a los escritos de Virginia Woolf.

En la historieta uno de los personajes dice que las únicas películas que ve son las que cumplen tres requisitos: que incluyan al menos dos personajes femeninos, que dichos personajes hablen ent...