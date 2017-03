No llegó a los 42 años –nació en 1775 y murió en 1817–, se crió en una vicaría en la campaña inglesa y, aunque escribió desde niña, cuesta pensar que nacieron de una pluma tan joven personajes tan vivos y observaciones tan agudas sobre su sociedad y su tiempo. Lo cierto es que la materia literaria de Austen mantiene su vigencia en sus propios términos, los libros, y no deja de tentar a quienes trabajan además con las imágenes.

Para los contemporáneos, 1995 marca el comienzo de un nuevo interés popular –decir revalorización sería injusto, pues nunca se dejó de valorar– por Jane Austen. Fue el año de Sensatez y sentimientos, dirigida por Ang Lee –alguien con especial olfato para las relaciones familiares y sentimentales– con guión de la actriz Emma Thompson, cuyo involucramiento en la empresa fue sustancial para su concreción, y que también encabezaba el notable reparto integrado por Kate Winslet, Hugh Grant, Alan Rickman. Premiada con un Globo de Oro, el Oso de Oro en el Festival de Berlín y un Oscar al guión, la película tuvo también una buena aceptación de crítica y de público. Y en ese mismo año la Bbc en asociación con A&E emitió la miniserie de seis capítulos Orgullo y prejuicio, dirigida por Simon Langton, con Colin Firth y Jennifer Ehle como protagonistas, para muchos lo mejor que se ha hecho en cuanto a adaptaciones de Austen. También fue el año en que Roger Mitchell dirigió para la Bbc la versión de Persuasión, con Amanda Root y Ciarán Hinds en los papeles principales, y cuya calidad llevó a Sony Pictures a distribuirla como película. En 1996 Douglas McGrath realizó Emma, sobre guión propio, con Gwyneth Paltrow, James Cosmo, Alan Cumming y Greta Scacchi en el reparto, y en 1999 Patricia Rozema dirigió Mansfield Park, que tiene la curiosidad de Harold Pinter interpretando a sir Thomas Bertram. Con un impacto considerablemente menor que sus contemporáneas, esta película, se supone, clausuró la “década Austen”. No por mucho tiempo.

No es que el cine y la televisión hayan estado ajenos, antes, a las obras de la escritora inglesa. Ya en 1938 la pionera Bbc realizó lo que se considera la primera adaptación de un libro suyo, un programa de 55 minutos sobre Orgullo y prejuicio, la más famosa de las novelas de Austen. Consultando listas, Orgullo y prejuicio parece una obsesión. Es posible aventurar infinitas razones sobre por qué esa novela, publicada en 1813 sin la firma de la autora, capturó a tantas generaciones de guionistas y cineastas. Lo cierto es que los orgullos y prejuicios de una sociedad rígidamente contenida en los límites de sus clases sociales, los azarosos destinos de las muchachas sin fortuna, pero sobre todo los de­sencuentros, ofensas y mutuos resquemores entre Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy, dos caracteres fuertes y finamente dibujados por Austen, resultaron lo suficientemente potentes como para merecer tantas adaptaciones para el cine y la televisión. Será por lo que escribió en El País de Madrid Ángeles Mastretta en enero de 2013, cuando se cumplían los 200 años de Orgullo y prejuicio: “Gente que tiembla con los preparativos de una fiesta, que ve los viajes como expediciones y los noviazgos como una duda entre dos templos, habrá en todos los tiempos. Personajes como esos que creían que la confusión tiene remedio y por su causa eran capaces de meterse en lo inaudito, sigue habiendo. Sobre todo, gente con ojos capaces de imaginar el destino como algo en lo que uno puede incidir, es tan crucial ahora como fue entonces”.

En 1940 la novela cuya primera frase (“Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa”) es una de las más famosas entre las primeras frases fue llevada al cine con dirección de Robert Z Leonard sobre guión de Jane Murfin y el escritor Aldous Huxley, con el protagonismo de Greer Garson y Laurence Olivier. Pero además la Bbc hizo sucesivas miniseries –además de la de 1938, en 1952, 1958, 1967 y 1979–, mientras en Estados Unidos la novela inspiró episodios de series de Nbc en 1949 y 1956, lo mismo en la televisión canadiense en 1958, y hasta se menciona –aunque fue imposible rastrearla– una versión holandesa en 1961.

El siglo XXI volvería a Austen con renovadas fuerzas. Como exageración, hay que citar que en 2001 Sharon Maguire dirigió El diario de Bridget Jones, sobre una novela de Helen Fielding –también coautora del guión–, quien declaró repetidas veces que su libro estaba basado en Orgullo y prejuicio. Pero más allá de la presencia de Colin Firth –el Darcy de la versión de 1995 de la Bbc y apellidado también aquí Darcy– y de la particular independencia del carácter de la protagonista, es bastante arduo encontrar rastros de los personajes de Austen en esta moderna danza de amores contradictorios. Dejando de lado una versión Bollywood de 2004 titulada Bride & Prejudice que no llegó a estas costas, la famosa novela volvió con fuerza a la pantalla grande en 2005 con la dirección de Joe Wright y con Keira Knigh­tley interpretando a Elizabeth, Matthew Macfayden en la piel de Darcy, y Donald Sutherland como el bondadoso míster Bennet, con un guión en el que participó, otra vez, Emma Thompson. La película recibió varias objeciones de especialistas y fanáticos de Austen por lo que entendieron inadmisibles modificaciones de trama y personajes, pero fue bien recibida por crítica y público no tan atentos a los detalles. Se sumaron en 2007 una nueva versión de Mansfield Park dirigida por Iain MacDonald y la película para televisión La abadía de Northanger, en 2009 la Bbc volvería a hacer Emma –ya había realizado otra versión en 1972–, y hay que agregar las producciones centradas en la propia vida de Austen –como La joven Jane Austen, de Julian Jarrold–, o variaciones fantasiosas, como la miniserie Lost in Austen, de 2008, en la que una muchacha de esta época se traslada al universo de Orgullo y prejuicio cambiando de lugar con Lizzie Be­nnet, y los varios episodios de The Lizzie Bennet Diaries, que mereció un Emmy como mejor programa interactivo original. Y si alguien se siente abrumado con este recuento, hay que aclarar que se trata apenas de la mención de algunas producciones de cine y televisión. Quien quiera completarla ingrese a Jane Austen Imdb, donde podrá abrumarse en serio, pues ni siquiera falta algo llamado Orgullo + prejuicio +zombis.

Lady Susan, también titulada Amor y amistad,1 en la que se basa esta película que hoy se exhibe en salas montevideanas, fue escrita en forma epistolar y pertenece a los primeros relatos de Austen, escritos entre 1793 y 1795. La historia: la hermosa y aún joven lady Susan (Kate Beckinsale en el filme), en muy mala situación económica desde su temprana viudez, se autoinvita a la casa de campo de su cuñado Charles Vernon (Justin Edwards), cuya esposa desconfía de ella por los rumores que ha escuchado sobre su conducta. Susan tiene una hija adolescente, Federica (Morfydd Clark), a la que procura casar con alguien adinerado, tiene un amante casado con una mujer muy celosa, tiene una amiga cómplice, Alice Johnson (Chlöe Sevigny), cuyo veterano marido (Stephen Fry) detesta a Susan. Aburrida en el campo, Susan flirtea con De Courcy (James Fleet), el joven hermano de su cuñada, mientras trata de que Federica acepte como esposo al rico James Martin (Tom Bennet) y mientras sus cuñados, a su vez, intentan que De Courcy se interese en la ingenua Federica y no en su aviesa madre. A diferencia de otras historias de Austen, la búsqueda del buen amor –que se mantiene, a pesar de todos los pesares, en sus personajes principales– no tiene acá nada que hacer, instalándose el exceso de los intereses y fingimientos sociales como el principal ingrediente. Lo que sí se mantiene es la centralidad de un personaje femenino fuerte, con cabeza independiente, aunque en este caso esa fuerza tenga un sentido opuesto al que suelen tener las heroínas de Austen. El director Whit Stillman –de cuyas películas anteriores sólo se proyectó en Montevideo en 2004 y en Cine Universitario Barcelona, de 1994– mantiene el tono de un relato armado a base de cartas que se envían entre sí los personajes mediante la abundancia de diálogos. Todo se describe y se decide con palabras, que despliegan ironía, pragmatismo, dosis considerables de absurdo, que enfrentan y enredan y revelan sólo entrelíneas. Ya al arrancar la película, la presentación de cada uno de los personajes, con su nombre y una escueta descripción de él, señala el carácter literario al que se enfrentará el espectador. Esta opción demanda un talento especial de sus intérpretes, y en especial de la protagonista, cuya batería de recursos al encarnar a esa mujer manipuladora, astuta, más amoral que inmoral y a la vez seductora, ocupa cómodamente el centro del asunto. Beckinsale actúa doblemente, como la pícara hedonista y buscafortunas que es, y como la lady Susan que quiere que vean los demás, guardando algo de franqueza tan sólo para sus encuentros con su amiga Alicia, que permiten aquilatar el tamaño de sus enredos. Aunque palidecen a su lado, los demás intérpretes acompañan dignamente, como es usual en los elencos británicos, y entre ellos el bobo desprejuiciado que interpreta Tom Bennet se impone con soltura suficiente como para equilibrar, desde su extremo opuesto, la astucia de Susan. Que el apellido de este notable comediante sea el mismo que el de la heroína más famosa y concentrada de Austen es una de esas curiosas coincidencias que agregan un ingrediente misterioso a una película inusual en el panorama cinematográfico de hoy, una nueva y refrescante visita a la irresistible narradora a la que se vuelve una y otra vez.