En un escenario difícil para el gobierno y su fuerza política, Raúl Sendic decidió jugar fuerte. Recorrió varios comités de base y no vaciló en dejar claro que no renunciará por un fallo del Tribunal de Conducta del FA. Varios sectores insisten en que todo es parte de una ofensiva de la derecha y trabajan para que el Plenario genere una resolución híbrida, que no obligue al vice a dejar su cargo. Sin embargo, todo este episodio no ha hecho más que cuestionar a una administración que no puede desplegar una agenda que entusiasme a propios, o que conmueva a la opinión pública.