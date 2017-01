Barcelona, madre terrible

Será la vieja apetencia infantil de los viajes en el tiempo que seduce la imaginación humana, la curiosidad por visitar, desde la seguridad de una butaca, el agitado mundo de los antepasados, pero lo cierto es que las llamadas novelas históricas no sólo siguen editándose sino que –desde el viejo y versátil Morris West al contemporáneo Ken Follet– se convierten en esos fenómenos de venta expresados en el término best seller.

A la estirpe de sus creadores pertenece el catalán Ildefonso Falcones (Barcelona, 1958), que hace diez años convirtió en un absoluto best seller su novela La catedral del mar. En ella, la construcción de Santa María del Mar en Barcelona –construcción a cargo de y pagada por pescadores y bastaixos o changadores del puerto: una iglesia del pueblo, a diferencia de las grandes catedrales encomendadas por la nobleza– se da en paralelo a la vida de Arnau Estanyol, desde un comienzo de abandono y pobreza por el abuso de un señor feudal contra su padre, hasta convertirse en un hombre rico y respetado. Ambientada en el siglo XIV, la narración incluye como parte de la trama las luchas entre nobles, nobles y pueblo, grupos del pueblo entre sí, la Inquisición, los atentados contra los judíos, la esclavitud, las distintas actitudes de la Iglesia, un cuadro de continua violencia con escasos remansos de paz. La novela dio lugar a una serie homónima de Antena 3 de la que se dice es la más ambiciosa en la historia de las series españolas.

Con La mano de Fátima (2009), Falcones salta al siglo XVI, recreando la rebelión y derrota de los moros frente a los cristianos en las Alpujarras, Andalucía, y en La reina descalza (2013), el escritor se va al siglo XVIII para relatar las andanzas de dos mujeres, una negra cubana liberada y una gitana, desde Sevilla a un variopinto Madrid cortesano y plebeyo.

En Los herederos de la tierra reaparece Arnau Estanyol, en 1387 y ya en su edad provecta, pero el protagonista no es él sino su protegido Hugo Llor, hijo de un marinero muerto en el mar. Con 12 años, Hugo trabaja en las atarazanas y sueña en convertirse en un constructor de barcos. Pero los cambios en las castas dominantes ponen en situación privilegiada a la familia Puig, parienta y sempiterna enemiga de Arnau, al que ejecutan públicamente y de manera cruel, lanzando a Hugo a un espinoso camino de escondrijos, resistencia, recuperación, venganza y nuevos enfrentamientos a lo largo de 36 años.

Es la misma fórmula de La catedral del mar y La mano de Fátima; un casi niño sobreviviendo como puede en una sociedad dividida y violenta, que crece y madura arrimándose a los pocos seres comprensivos que encuentra en su camino, aprendiendo de ellos habilidades y oficios que le permitirán sobrevivir. Entre ellos, quien mayor bien aporta a la vida del huérfano es un judío llamado Mahir, quien le enseña los secretos y trucos del vino, bebida entonces más apreciada aun que hoy puesto que a su capacidad de dar placer la creencia extendida en todas las clases sociales agregaba poderes curativos y vigorizantes que lo volvían imprescindible tanto en hospitales y conventos como en casas principales o plebeyas y en las nutridas tropas que acudían a las frecuentes guerras.

Como en su predecesora, la novela se explaya en el convulso mundo político y religioso, con reyes muertos, reyes puestos, aspirantes a reyes con sus respectivos partidarios, acomodados e infiltrados, corsarios, curas, obispos y papas enredándose entre todos con sus propios intereses y aspiraciones. Cuadro asaz complicado, ya que la novela sucede al tiempo del cisma de la Iglesia de Occidente, con tres papas simultáneos –Juan XXII, Gregorio XII y Benedicto XIII– luchando entre sí, cambios en las dinastías de los principales reinos de España, constantes guerras para consolidar y aumentar territorios, y una ciudad de marcada vocación burguesa reacomodándose a cada remezón mientras defendía sus privilegios comerciales. Con igual detalle y atención describe Falcones la vida del común de las gentes, la formación de oficios, las costumbres y creencias del siglo XIV. Descripción que no ahorra episodios de extrema crueldad –atentados, torturas, horrendas ejecuciones públicas con gran contento de turbas desatadas–, entre las que ocupa un lugar principal, por su dimensión y por la incidencia que tendrá en el relato, el asalto al barrio judío del Call, que llevó a la muerte a muchísimos de sus habitantes, tantos como los que no aceptaron abjurar de su religión y convertirse al cristianismo.

Y también en este caso Barcelona es protagonista principal. Si la vida de Arnau Estanyol acompañó el crecimiento del barrio de la Ribera, la de Hugo Llor lo hará junto al del Raval, aunque el oficio que finalmente asumirá –viñatero, botellero oficial de nobles y de reyes, cantinero, creador de vinos mediante mezclas propias– lo llevará por distintos territorios de esa España de los muchos reinos bastante desconfiados entre sí.

La apuesta de Falcones al detalle descriptivo, rebasando al ya expuesto en La catedral del mar, aquí nutriendo 890 páginas en 37 capítulos ordenados en cuatro bloques –por su peso y dimensión, pocos libros como éste merecen el trato de “ladrillo”–, constituye sin duda un aporte a la divulgación histórica, y aunque puede con justicia marearse el lector con tanto dato –sobre las cepas y mezclas del vino o los parentescos de las casas reales, por ejemplo–, o con la abundancia de términos locales o de época, se trata del tipo de relato que proporciona un interesante vehículo para los amantes de los viajes en el tiempo (el tamaño de sus tirajes prueba que éstos no son pocos). Pero si la materia a relatar es compleja, la forma de construir el relato apela a la más consciente simplicidad. No busque el lector finuras de estilo o composición; la escritura carece de sutileza, recurre a lugares comunes, y no se priva de recursos tan manidos como un suspenso meticulosamente sembrado en cada situación imposible vivida por el protagonista o la descripción de relaciones sexuales cuyos pases cuesta un tanto asimilar al severo moralismo medieval. El placer de la palabra sustituido por la ingeniosa combinación de datos. Todo indica que funciona.