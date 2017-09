El comité Unidad y Lucha, ubicado a unas quince cuadras del centro de la ciudad, funciona en una vivienda particular. La única identificación como comité es una bandera del Frente Amplio colgada de un árbol, y algunos afiches pegados a la reja. Para la llegada de Sendic, a las cuatro de la tarde del sábado 2 de setiembre, buscaron alquilar un local más adecuado, pero no pudieron conseguirlo. Así que a Néstor Llorca, propietario del lugar y secretario del comité, se le ocurrió que el acto del vicepresidente fuera en su patio cercado, con techo de zinc. Llorca, militante frenteamplista de toda la vida (aunque no de la lista 711), cuenta que su propuesta era “hacer algo” en el comité, que incluyera una asamblea, con Sendic como invitado: “Está bien que él dé su propia versión de las cosas”, d...