Bizcochos después de correr

Su despertador suena cada día a las 6.55 de la mañana. Cinco minutos más tarde está encima de la cinta de aeróbicos. No se bajará hasta que el reloj diga que son las ocho menos cuarto. De ahí a la ducha. De la ducha al desayuno. Preferentemente, alimentos livianos. Para duro, lo que se dice duro, ya está su trabajo. ¿Actor de cine? Negativo. ¿Deportista de elite? Tampoco. La rutina mañanera que usted acaba de leer corresponde a Mariano Rajoy, presidente del reino de España… gracias al Partido Socialista Obrero Español (Psoe). Sí, gracias a esos mismos que alguna vez se apellidaron marxistas y que hoy se debaten entre ser y no ser. Entre estar y no estar.

Durante 2016 Rajoy vio peligrar sus desayunos posdeportivos en La Moncloa, sede del Ejecutivo español. Hubo momentos –unos cuantos– en...