RealClearPolitics.com, un portal que elabora un promedio de las encuestas más serias en Estados Unidos, encontró esta semana que la ex primera dama, ex senadora y ex secretaria de Estado Hillary Clinton tiene una imagen desfavorable para el 53,7 por ciento de los votantes, llegando al 57 por ciento de mala fama entre los encuestados por Bloomberg.

Teniendo en cuenta que Clinton, de 68 años de edad, anunció su candidatura 16 meses atrás y se aseguró la postulación en la Convención Nacional Demócrata a fines de julio, marcando el hito histórico de ser la primera mujer que encabeza la fórmula electoral de uno de los dos partidos políticos mayores en Estados Unidos, la desconfianza del electorado tan cerca del día de los comicios podría tomarse como un indicio de derrota.

Pero quizá no, porque en el promedio de RealClearPolitics el contrincante de Clinton, el millonario Donald Trump, anota el repudio del 60,3 por ciento de los votantes, con 63 por ciento en la encuesta de Bloomberg. El advenedizo de 70 años, que dejó por el camino a una quincena de aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Republicano, continúa con su campaña de exabruptos y ofensas que, si bien no espantan a sus seguidores fascinados, tampoco le ganan terreno entre los indecisos.

El lunes 29, otra encuesta, publicada por Monmouth University, halló que, por primera vez, el porcentaje de votantes que están disgustados con ambos candidatos es más alto que el de los que tienen una opinión favorable de alguno de ellos. El 33 por ciento tiene una opinión favorable de Clinton, el 24 de Trump, y el 35 tiene una opinión desfavorable de ambos.

Así las cosas, podría suponerse que los “otros candidatos”, que siempre han estado presentes en las presidenciales de Estados Unidos, tienen este año más posibilidades de hacer mella en el rígido bipartidismo que ha dominado la política del país desde la Guerra Civil (1861-1865).

El promedio Rcp de encuestas señala que, si las elecciones ocurrieran hoy, Clinton recibiría el 42,3 por ciento de los votos, Trump el 38, el candidato presidencial del Partido Liberal, Gary Johnson, el 8 y la candidata del Partido Verde, Jill Stein, el 3,1.

La mayoría de las encuestas asigna a Clinton una ventaja de 6 a 10 puntos sobre Trump, y algunas dan a Johnson y Stein una tajada combinada de hasta el 15 por ciento.

Existe un “tercero” siempre presente y aun de más peso que los “otros candidatos”: la abstención. La participación de votantes en las elecciones presidenciales estuvo por debajo del 55 por ciento desde 1972 (la elección de Richard Nixon), con un bajón al 50 en 1996 (reelección de Bill Clinton), y saltó al 62 por ciento en 2008 con la elección de Barack Obama.

Este año, dada una decepción generalizada entre los votantes demócratas, republicanos e independientes hacia sus respectivos partidos y las ofertas de candidatos, el ausentismo podría retornar a los niveles de las dos décadas pasadas.

TERCERISMOS. La última vez que un tercer candidato se ubicó en segundo lugar del voto popular fue en 1912, cuando el ex presidente republicano Theodore Roosevelt, postulado por el Partido Progresista, alcanzó el 27,4 por ciento de los sufragios y superó a su ex correligionario republicano William Taft. La escisión del voto republicano permitió la victoria del demócrata Woodrow Wilson.

Recién en 1992, otro independiente, el millonario Ross Perot, tuvo algo de impacto. Su 19 por ciento del voto popular debilitó al candidato republicano George Bush y permitió la victoria del demócrata Bill Clinton.

Los quejones que nunca faltan sostienen que en 2000 el 2,7 por ciento de los votos populares que recibió el candidato verde Ralph Nader marcaron la diferencia fatal para el demócrata Albert Gore (que recibió 48,4 por ciento) y dieron la victoria al republicano George W Bush (con 47,9 por ciento). Sí, es cierto, en 2000 Gore recibió más votos directos de los ciudadanos que Bush, y ahí viene a colación el otro instrumento del sistema electoral de Estados Unidos que cierra el paso a los “terceros candidatos”: la elección indirecta mediante un Colegio Electoral.

Con todo su empuje de votos populares en 1912, Roosevelt ganó apenas el 16,6 por ciento de los votos en el Colegio Electoral y Wilson se llevó el 82. En 1992, Perot no tuvo un solo voto en el Colegio Electoral.

Actualmente, el Colegio Electoral consta de 538 electores y se necesitan 270 votos para ganar la presidencia. En algunos estados, el candidato que tiene la mayoría de votos se lleva todos los votos electorales de ese estado; en otros se reparten proporcionalmente. Basta con ganar en aquellos estados que producen más votos para ganar la presidencia.

Así, por ejemplo, en 2000, el demócrata Gore obtuvo 51.009.810 votos populares y, sin embargo, perdió en el Colegio Electoral ante Bush, quien había recibido 50.462.412 votos de los ciudadanos.

En el contexto de desencanto generalizado de los votantes este año, ni Johnson ni Stein ofrecen más que una vía de protesta, el “voto contra los otros”.

Otro escudo del bipartidismo en Estados Unidos es la organización de los debates de los candidatos presidenciales que ocurren en el último mes antes de los comicios, cuando la gran mayoría de los ciudadanos, tras la distracción del verano, enfocan su atención en el voto del primer martes de noviembre.

La organización está a cargo de grupos privados y este año ha fijado en 15 por ciento el mínimo de respaldo en las encuestas que deben tener los candidatos para sumarse al foro ante la audiencia nacional. Tal como pintan las encuestas actualmente, ni Johnson ni Stein tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas en los debates.

La tercera realidad para calcular el impacto de los “terceros candidatos” es la representación legislativa. En los países que practican la representación proporcional, como la mayoría de las naciones en Europa y América Latina, los sistemas son multipartidistas y aun las agrupaciones menores tienen escaños en las asambleas legislativas.

Aunque los votantes tendrán ante sí boletas con los nombres de Johnson, Stein, y otros variopintos candidatos (socialistas, socialistas marxistas, comunistas, nacionalistas, ambientalistas, feministas, racistas y antirracistas) en decenas de estados, ninguno de esos partidos obtendrá representación en el Congreso de Estados Unidos. Sólo demócratas y republicanos.

EL LIBERTARIO. Gary Johnson, de 63 años de edad, fue gobernador republicano de Nuevo México entre 1995 y 2003, y aparece como tercero en las encuestas electorales de este año.

Una descripción de lo que significa, en términos estadounidenses, la posición de “libertario” es siempre insuficiente. En términos fiscales, los libertarios son conservadores, quieren recortar tanto los gastos como las atribuciones del gobierno. En términos sociales son liberales, a favor o al menos indiferentes a los casamientos de homosexuales, la marihuana, la criminalización de las drogas. Aunque Johnson opina que la decisión sobre el aborto compete a la mujer, está en contra del fallo del Tribunal Supremo de Justicia que legalizó el aborto en 1976, porque él opina que eso no es competencia del gobierno federal sino materia que debe decidir cada estado por su cuenta. En política internacional los libertarios, o al menos los de la cepa de Johnson, proponen una reducción del gasto militar, las intervenciones en otros países y las armas nucleares. Los libertarios se oponen a la tremenda expansión que ha tenido desde 2001 todo el aparato de espionaje interno y la vigilancia policial al amparo de la lucha contra el terrorismo, están en contra de la censura y la detención de supuestos terroristas por tiempo indefinido. Y en el mismo tono antigubernamental, los libertarios al estilo de Johnson se oponen a las regulaciones de la tenencia y porte de armas de fuego.

En la configuración peculiar del panorama político de Estados Unidos este año el voto a favor de Johnson le restará votos al candidato republicano Trump.

LA VERDE. Jill Stein, de 66 años, es una médica de Massachusetts que va como candidata verde por segunda vez, después que recibió 469.627 votos en los comicios de 2012.

La plataforma de Stein está centrada en un “New Deal” (tomando el título de las políticas de Franklin D Roosevelt que sacaron al país de la Gran Depresión), con prioridad en la creación de empleos “en las áreas de mayor necesidad: las comunidades de color” (léase negros, latinos, indios, los pobres). Stein argumenta que la guerra contra las drogas iniciada por Nixon hace más de cuatro décadas ha dañado desproporcionadamente a esas “comunidades de color”, enviando a prisión a millones de jóvenes negros y latinos.

El New Deal al estilo Stein incluye la creación de empleo en energías renovables y la conservación ambiental, financiada con una reducción de 30 por ciento en el gasto militar de Estados Unidos, el retorno de las tropas estadounidenses distribuidas por el planeta, un aumento de los impuestos a la especulación financiera y a los ricos, la clausura de los paraísos impositivos. También propone un incremento del transporte público urbano e interurbano que facilite el acceso de los pobres a los puestos de trabajo, el desarrollo urbano que facilite el uso de bicicletas y vehículos eléctricos, y sistemas de alimentación regionales abastecidos por una agricultura orgánica y sostenible.

Aparte de los “verdes” más convencidos, los votos que reciba Stein se deducirán de la cuenta de Hillary Clinton y representan, en buena medida, la decepción de los jóvenes que se habían entusiasmado con la campaña del senador socialista de Vermont, Bernie Sanders.