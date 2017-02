El discurso de Theresa May del 17 de enero sucedió antes de lo previsto, pero fue muy bienvenido ya que trajo un poco de claridad sobre los próximos pasos que tomará Reino Unido para salir de la Unión Europea (UE).

En su discurso, May habló de un “proceso de implementación gradual”. Así, es de esperar que se establezcan dos acuerdos. Uno, más inmediato, para concretar la salida, que debe ser concluido dos años después de que se invoque el artículo 50 del tratado de Lisboa, lo cual está anunciado para marzo de este año. Y un segundo, a partir de 2019, en el que se establecerían las nuevas condiciones en las cuales Reino Unido se vinculará con la UE. May afirmó que no habrá “un estatus de transición ilimitado”, sin embargo no es claro si es un horizonte de tiempo realista, al ser el prime...