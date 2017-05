Sobre la resolución del CDC

Samuel Blixen

El martes 16 el Consejo Directivo Central (Cdc) de la Universidad de la República (Udelar) aprobó una resolución de respaldo a los historiadores Pedro Barrán, Gerardo Caetano y Álvaro Rico, a raíz de lo que se calificó como un “exabrupto anticomunista” y una “durísima crítica” de este periodista a la investigación sobre detenidos-desaparecidos encomendada por la Presidencia de la República (véase Brecha, 28-IV-17).

Una crónica del debate en el Cdc sobre la crónica de Brecha y sus derivaciones fue difundida por el semanario Búsqueda, ayer jueves 18. Un intento de obtener la versión grabada de la sesión –que por otra parte es pública– no prosperó: en la Unidad de Comunicación Central de la Udelar y en las oficinas del rectorado se me informó que, por orden del rector, se me negaba el acceso a esa grabación hasta que el Cdc apruebe las actas. Deberé esperar, pues, para hacer mis descargos, si es que corresponden.