En la edición de Búsqueda del día 4 de mayo, específicamente en la página 16, aparece un artículo basado en las afirmaciones vertidas por el señor Carlos Marín Suárez en oportunidad de una charla realizada en la Fundación Vivian Trías el 27 de abril pasado.

En dicho artículo, sin perjuicio de las opiniones que cado uno pueda sostener, se vuelcan a la opinión pública falsedades que –sin el menor ánimo de polemizar con dicho señor– no podemos pasar por alto, pues ellas manchan en forma por demás grosera la trayectoria de un integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) y cuestionan, asimismo, las tareas realizadas por éste.

Es bueno que la opinión pública sepa que Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos ha mantenido históricamente una estrecha y fecunda relación con el Eaaf. Dicha relación data de más de 25 años y está basada sobre todo en el enorme gesto humanitario y de solidaridad del Eaaf con las víctimas y sus familiares. No sólo con nosotros, sino en todos los países donde ha actuado y actúa, que no son pocos en el mundo. Desde México a Chechenia, de África a Bosnia, su labor y compromiso avalan su seriedad y profesionalismo, no sólo en la búsqueda, sino también en la identificación de restos de detenidos desparecidos.

Desde su formación, el Eaaf ha ofrecido y puesto a disposición de la causa por la verdad y la justicia todos los recursos por ellos disponibles para la búsqueda que los familiares de las víctimas han mantenido incansablemente.

En el artículo se señala por parte del señor Marín, bajo el subtítulo “Mala Calidad”, que “en Uruguay se siguió la opinión del integrante del Eaaf Miguel Nieva, quien desaconsejó romper el piso de alguno de los galpones del Servicio de Material y Armamento (Sma) en busca de detenidos desaparecidos como había propuesto López Mazz, pero los informes presentados por este perito (M Nieva) fueron cuestionados por la justicia de Rosario (Argentina)”.

Asimismo, en forma por demás falaz, afirma que la semana pasada a este miembro del Eaaf “se le ha expulsado luego de que un juez se quejara por la mala calidad de sus informes”.

Una nota del doctor Luis Fondebrider, presidente del Eaaf, en respuesta al mencionado artículo y que fuera remitida al doctor Felipe Michelini en su carácter de coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, es un claro y contundente desmentido respecto de las afirmaciones del señor Marín. Así se puntualiza que el “licenciado Nieva no ha sido expulsado del Eaaf” y que sus “informes periciales nunca sufrieron cuestionamiento en cuanto a su profesionalidad y competencia por parte de autoridades argentinas o de los países en los que el licenciado Nieva a trabajado como integrante del Eaaf”.

Lamentablemente no es la primera vez que versiones falaces, cuya intencionalidad ni amerita indagar, tratan de generar dudas y confusión en torno a la búsqueda, cuestionando a quienes legítimamente buscan a sus seres queridos y a quienes colaboran día a día con ellos, sembrando versiones irresponsables y sin fundamentos.

Como bien expresa el doctor Fondebrider: “En nada se contribuye a la construcción del camino por verdad, justicia y Nunca Más con afirmaciones falaces que ignoran el sentido ético y último de tales postulados en la lucha contra la impunidad en nuestras sociedades.”