—Usted estuvo mucho tiempo al frente de la Secretaría Antilavado, un organismo con muchas potestades y capacidad para actuar en conjunto con la justicia. ¿Cómo se ve ahora en esta otra institución que es vista desde hace mucho tiempo como muy débil? ¿Nota el cambio?

—Ah, yo creo que sí. Participé en la parte más débil de la Secretaría Antilavado, antes de que se creara. Arrancamos de cero, en una situación donde el mundo decía que Uruguay era un lavadero y en general a los uruguayos no les importaba mucho, porque el lavado no tiene víctimas directas. Si hablabas del narcotráfico o la corrupción sí, pero el lavado no generaba sensibilidad. Hubo un proceso con muchos actores, desde la Dirección Nacional de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, algunos juzgados que luego se especializaro...