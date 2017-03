—¿Génesis del proyecto Poesía en la Escuela?

—Surge de una invitación que lanzó en Facebook la docente Marisa Negri, a interesados en ir a leer poesía a sus clases; cuando 35 autores le respondieron sí, pensó: “Tengo un festival”, y ahí nació, en 2010, el primer festival de poesía que realizó el proyecto en una escuela.

—Escuela secundaria.

—Sí, para el segundo encuentro Marisa me invitó como autora, le propuse ayudarla y nunca más me fui; el año pasado hicimos el octavo festival, en el que participaron 80 colegios de 40 localidades de todo el país, duró 15 días y convocó a 300 poetas y escritores que leyeron obra propia y ajena, más músicos que siempre colaboran. Desde su nacimiento el festival atrajo la participación de 20 mil niños, jóvenes, docentes y artistas.

—¿Por qué eligieron un género de alta exigencia para una atención adolescente?

—Con Marisa notamos que las escuelas habían enseñado poesía hasta que la dictadura, en los setenta, la barrió. Quisimos tender un puente entre la última vez que se había hablado de poesía en las aulas y el presente, y devolverles Paco Urondo, Juan Gelman a los maestros. Y aparecieron las primeras sorpresas, porque los chicos respondían bien no sólo a las lecturas sino a los talleres de escritura de poesía que integramos a la oferta. El asunto fue creciendo, nos declararon de interés cultural, nos hicieron notas, ganamos premios, y al final consolidamos el proyecto, como el emprendimiento voluntario y comunitario que es, en distintas zonas del país.

—Y editaron dos libros.

—Una de las docentes participantes de un festival trabajó, con alumnos de cuarto y quinto de escuela primaria de Buenos Aires, mi poemario Maneras de ver morir a un pájaro (La Gran Nilson, Buenos Aires, 2015),² y de allí surgió el libro, escrito por ellos, Maneras de ver vivir a un pájaro, del cual editamos unos pocos ejemplares artesanales. El año pasado hicimos una edición más ambiciosa, financiada por una plataforma web de donaciones voluntarias, de 600 ejemplares del libro Pie firme sobre cálido cielo (Poesía en la Escuela Ediciones, 2016), que reúne una selección de poemas escritos por jóvenes y niños que han participado en los talleres de escritura de los ocho festivales. El título sale del verso que escribió una nena.

—Hoy comentaste que algunos docentes reaccionaban a la propuesta diciendo: “A los chicos les hablo de poesía y se duermen”. ¿Qué herramientas permitieron el salto de ese obstáculo a ocho festivales?

—La comunicación es clave en cualquier proyecto cultural, lo digo como gestora y como ex periodista con 15 años de experiencia, por ejemplo, en el diario Clarín. Gente que va a leer a las escuelas hay por todos lados, pero lo que le imprimimos a esta iniciativa fue el carácter de urgente y necesaria, para que los chicos que hoy se crían al calor del consumo y las tecnologías tuvieran la pata poética para apoyarse, tan necesaria para el pensamiento crítico, la escucha del otro, el diálogo de generaciones en torno al fuego. Y enfatizamos el aspecto creativo a través de los talleres de escritura y la edición de un libro con sugerencias para trabajar la poesía en los colegios; porque no se trata sólo de desembarcarla con libros predeterminados, y en esto nos distanciamos de los planes de lectura, sino de abrirla a la participación de autores que leen en vivo poesía suya y de otros, y de estimular sus condiciones sensibles de producción. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que a diferencia de tantos proyectos culturales que comunican su técnica, no su espíritu, en éste pudimos trasmitir el espíritu.

—Emigraste a Buenos Aires de la mano de un padre afligido por sostener a su familia, y regresaste por un mes, para indagarnos desde la vocación de tajo del Plata.

—Sí, los ministerios de cultura uruguayo y argentino tienen un acuerdo de cooperación que incluye el programa Becar Cultura, al cual me presenté y me permitió venir a cumplir la etapa de investigación de un proyecto que titulé “Estrategias y poéticas para habitar el río más ancho del mundo”.

—¿Qué investigaste?

—Básicamente a través de entrevistas, cómo ven artistas y gestores culturales la relación entre Argentina y Uruguay mediada por el río. Entre otras cosas para entender por qué el intercambio cultural no es, a esta altura, una política de Estado en ambos países.

—Nuestros artistas cruzan a menudo, igual que los vecinos.

—Pero son esfuerzos privados y episódicos, sin planificación que los sustente.

—El río cumplió un papel fragmentador en tu vida, ¿cómo lo juzgan tus entrevistados?

—Para la mayoría continúa siendo el tajo que mencionaste, que separa al país “isla” de su hermano mayor. Hablan de la endogamia de la cultura uruguaya, por momentos incestuosa: todos con todos, bajo un techo muy próximo a la cabeza.