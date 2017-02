—Van dos meses del año y ya hay ocho mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. Hay una suerte de epidemia. El tema está todo el tiempo presente en los medios y parece haber como un efecto contagio… ¿Cómo evalúa esta realidad?

—Lo que hemos logrado en Uruguay –donde todo es muy lento y gradual– es visibilizar el tema, que la gente acepte que la violencia doméstica y de género existe, que las mujeres no estamos inventando que se nos discrimina, que ganamos menos, que tenemos menos oportunidades y más trabajo, eso está bastante impuesto en la agenda pública, la gente lo maneja. No con mucha solvencia, es cierto, porque después salen dos o tres juristas a decir que ya se puede penalizar el homicidio y no hace falta una nueva figura (como el femicidio). Ya sabemos que se puede penali...