El mundo político está pendiente de ella. Si entra en el juego o si no. La justicia la tiene en la mira. El gobierno no deja de desa­creditarla en cada intervención de sus funcionarios. Los grandes medios de prensa arman sus portadas para asestarle golpes. La interna partidaria del peronismo se mueve a su ritmo y adapta sus acordes según las pistas que la ex presidenta argentina vaya soltando sobre sus movidas.

Cristina Fernández de Kirch­ner se está preparando para su regreso a la escena política nacional con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2019. Las legislativas de octubre próximo son un peldaño en esa ascensión deseada, y para transformarlas en un éxito “C F K” optó por emprender un nuevo camino. El 14 de junio cumplió con sus promesa de construir un polo opositor ...