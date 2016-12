—Fue directora del Clínicas diez años, de 2000 a 2010, y luego se alejó del hospital. ¿Por qué decidió volver a postularse?

—Vino a verme alguna gente, estudiantes, en primer lugar, y egresados y docentes luego, que habían pensado que en la situación actual del hospital se necesitaba un director con formación y experiencia en gestión hospitalaria y con adhesión institucional tanto al hospital como a la Universidad. Empezaron a barajar nombres y llegaron al mío. Fue para mí una sorpresa, y al principio presentaba argumentos para demostrarles que estaban locos. “Yo soy una paria política”, les planteé, y me dijeron que eso era lo que les gustaba, porque no tenía compromisos que me ataran las manos. “No soy caudal político para nadie porque no tengo interés en ser senadora ni diputada”, y ...