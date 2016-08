La semana pasada hubo un robo en mi cuadra. Una señora estaba en la parada del ómnibus cuando un muchacho le arrebató la cartera. Había muchos testigos, y el ladrón no tuvo suerte. Un hombre saltó del ómnibus, que ya había arrancado, para agarrar al ladrón del brazo y zarandearlo. Mi vecino de enfrente, que justo pasaba por ahí, logró tirarlo al piso a empujones y se le paró encima para inmovilizarlo mientras otros testigos llamaban a la Policía. El ladrón gritaba: “¡No me pises!”, y el vecino se reía: Con mis 120 quilos se te va a complicar para escaparte”. Yo no estaba en ese momento. Llegué cuando, a pocos metros de mi casa, dos policías esposaban al delincuente y lo metían en el patrullero. Me dio la impresión de que el ladrón era un pobre tipo, un botija joven, flaquísimo y muy mal vestido, con el cuerpo encogido, como las arañas que arrollan sus patas tras el pisotón. Tenía la cabeza escondida entre los hombros, y caminaba con las piernas temblequeantes mientras los policías lo empujaban y tironeaban para hacerlo entrar al patrullero. No se resistía, no. Sólo que no era dueño de su cuerpo y seguramente no tenía idea de cómo cooperar. El patrullero se fue, pero un oficial se quedó para tomar las declaraciones de los testigos. A esta altura esto sucedía justo frente a casa, porque mi vecino había ayudado a la señora a llegar hasta ahí, la había hecho sentar en el escalón de entrada y le ofreció un vaso de agua. Como estos episodios no se viven todos los días, yo me quedé entre los vecinos, la señora y el policía, escuchando todas las declaraciones. Así me enteré de lo anterior, pero cuando la Policía se fue la gente se quedó hablando y me enteré de más. Entre los detalles anecdóticos entraba en escena una señora que justo pasaba y que, aprovechando que el ladrón estaba bajo los pies de mi vecino, se acercó blandiendo una picana, y le dio unas descargas mientras decía: “Así que te gusta robar, hijo de puta”. Cuando escuché este relato entendí la postura encogida del muchacho. Esto, claro, no se lo iban a decir al policía. Era una travesura encubierta, como en la escuela, conocida por todos los compañeros pero que no le dirían a la maestra. El pobre diablo había recibido, concentrada en un par de minutos, toda la bronca de la sociedad contra él. La inseguridad, los “malandras”, la edad de imputabilidad, etcétera. Todos los mensajes acumulados en nuestras cabezas por la tele habían confluido de pronto en un evento puntual en el que un hombre había saltado de un ómnibus para defender a la señora del arrebato del ladrón, mi vecino se le había parado encima, y una mujer lo había atacado con una picana. Con razón no podía ni caminar. La sociedad entera, en un momento suspendido en el tiempo, se las había cobrado a este desgraciado, que en ese instante era el representante de toda la inseguridad del mundo.

Tres meses antes, yo iba viajando en ómnibus. Parada, aferrada al pasamanos para no caerme, me llamó la atención a mi derecha el sombrero ridículo de una anciana, que no pude dejar de notar porque como era bajita me quedaba justo a la altura de los ojos. Era un sombrero blanco de rafia en el que destacaba un prendedor dorado infame que representaba un águila. Me lo quedé mirando, porque lo cierto es que no es común encontrar un prendedor de águila, tan grande, tan dorado y de tan mal gusto. Finalmente me distraje. Era verano, y la gente parecía ir derritiéndose en el ómnibus de paso cansado, donde apenas corría una brisa caliente que no servía para refrescar a nadie. La gente sentada iba adormecida, algunos con sus cabezas ladeadas sobre la ventanilla, mirando hacia afuera con los ojos entrecerrados; los que estaban de pie, como yo, venían en su mayoría con una postura descontracturada, como si estuvieran colgados del pasamanos, los hombros caídos, algunas cabezas apoyadas sobre el brazo tendido. De pronto esto cambió. Las espaldas se tensaron y los puños se apretaron, pero ninguna mirada cambió de dirección, fingiendo indiferencia. Así se manifiesta muchas veces el miedo. En el ómnibus, de improviso, comenzó a sonar una música conocida, un fantasma aborrecido llegaba del más allá: era la marcha militar “25 de Agosto”, la que abría cada comunicado de las Fuerzas Armadas por la radio y la tele durante la dictadura.“Pa-pa-pá…parará-parará-pa-pá…” Mi mente iba procesando, como supongo la de todos mis compañeros circunstanciales de viaje, lo que estaban percibiendo mis oídos. Los ómnibus suelen tener la radio encendida, con el volumen alto. Pero cuando uno va distraído apenas piensa en lo que está escuchando, ni siquiera es consciente de que va oyendo algo. Pensé: “¿Es la radio? ¿Pasando esta música? ¿Qué radio con tan mal gusto pasaría semejante marcha?”. Y el corazón me dio un vuelco, porque supuse que no era mal gusto, sino que había ocurrido algo temido, algo que habíamos creído enterrado en el pasado. Dicen que cuando uno va a morir recuerda en segundos todo el trayecto de su vida. A mí se me dio por recordar un relato de mi padre. El 27 de junio de 1973 él se levantó y fue a la comisaría, la Seccional 24, que era la que le correspondía, porque vivíamos en el Cerro. Necesitaba una constancia de domicilio. Entró y notó que había poca gente; generalmente había una pequeña cola de personas para alguna denuncia o trámite como el que iba a hacer él, pero este día él parecía ser el único interesado. Un policía salió de atrás del mostrador y lo interceptó en el medio del recinto. Extrañado, le preguntó: “¿Qué se le ofrece, caballero”?. Mi padre era bastante histriónico y solía contarme esto de una manera muy graciosa. Metía la cabeza entre los hombros, ponía una cara de fingida inocencia y decía titubeante: “Bueno… yo vengo a buscar… una constancia de domicilio…”. Años me reí con el repetido relato de mi padre, porque dentro de lo dramático la imagen era muy cómica. El policía levantó los brazos como un viejo italiano que sale a increparle a un vecino y exclamó: “¡Ma qué constancia de domicilio! ¿No sabe lo que está pasando?”. “Y… la verdá que no…” “Golpe de Estado, señor, vaya para su casa.” A partir de ese día comenzó a oírse la marcha militar que marcó los subconscientes de todos los uruguayos. Me acordé de mi padre justo en ese momento, en el ómnibus, porque pensé que un golpe de Estado podría darse en cualquier momento de la vida de alguien. Puede pasar mientras estás siendo operado de apendicitis, mientras estás tomando un café en el bar de la esquina, mientras estás yendo a la comisaría a pedir una constancia de domicilio, o aferrado al pasamanos para no caerte en un ómnibus cualquiera yendo a cualquier sitio irrelevante, porque en ese momento lo que verdaderamente pasa a marcar tu vida es que acaba de haber un golpe de Estado… Sentí algo parecido al pánico. Busqué las miradas de mis compañeros de viaje, pero nadie miraba. Se habían separado las cabezas de la ventanilla, se habían enderezado las posturas de sopor veraniego, pero nadie, nadie, me miró, nadie miró a nadie más. De pronto la música diabólica se detuvo y a mi lado la voz de la vieja del águila se oyó: “¿Holáaaa?… Sí… estoy en el ómnibus”. Era su celular. La marcha militar era el ringtone de la vieja del águila. Entonces cerraba todo. El ridículo símbolo fascista del águila y la prepotente marcha militar. Volví a buscar la mirada de los demás, pero no encontré ninguna. Finalmente, una señora que se encontraba a mi izquierda dejó que nuestros ojos se cruzaran, me hizo un gesto incómodo, alzando las cejas, y terminó murmurando: “No se puede creer”. Pero nadie, nadie, dijo nada más. Yo tampoco, claro. Ahora me arrepiento. Quizás hubiera podido, en una frenada del ómnibus, hacerme la que me tropezaba y caerme arriba de la vieja. Era bajita y enclenque, seguro que la habría aplastado, como mi vecino al ladrón. Pero no lo hice.

Me pregunto si el verdadero villano era aquel pobre flacuchento que había arrebatado la cartera de la señora y quedó como un pollo mojado tras las manifestaciones de indignación de la sociedad, o la vieja del águila, que descaradamente ostentaba la marcha militar en su celular y que unas paradas después se bajó del ómnibus muy oronda, sin que nadie le dirigiera una palabra ni una mirada de oprobio. Me pregunto. Y también sobre quiénes son los héroes callejeros, y ante qué villano se manifiestan.