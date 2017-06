—¿Qué elementos maneja para afirmar que Estados Unidos es un imperio en declive?

—En primer lugar, está el declive relativo del tamaño de su economía en relación con la economía mundial. Esta proporción está disminuyendo rápidamente, y es posible que en dos décadas, quizás tres, no represente más del 6 por ciento de la economía mundial. Es muy difícil para un país controlar un imperio semiglobal con ese porcentaje. En segundo lugar, un imperio necesita el apoyo consensual de sus ciudadanos. No es necesario que el imperio produzca beneficios para los sujetos bajo su influencia, pero es obligatorio que los produzca para sus ciudadanos. El problema es que el modelo económico de Estados Unidos no está distribuyendo beneficios para la mayoría de sus ciudadanos desde los años setenta, es dec...