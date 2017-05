Los libros de los escritores que son veinteañeros y treintañeros en lo que va del siglo XXI tienen rasgos en común lo suficientemente marcados como para establecer ciertas inclinaciones estéticas que podrían conformar una nueva corriente literaria. En primer lugar, existe una preferencia por la anécdota antes que por el discurso, que tiende a ser claro, pulido, de frases cortas y lenguaje coloquial, muy al estilo estadou­nidense (probablemente Carver, Fante, Cheever o Bukowski sean los escritores más mencionados como referentes en esta nueva corriente literaria). Y el estilo estadounidense no sólo se refleja en lo discursivo: los personajes contemporáneos están sumidos en una vida que se hunde de lleno en el American Way of Life (el cuento “Espíritu americano” de Paulina Flores da cuenta d...