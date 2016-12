En 2015, 11 años después de su muerte, ingresó en la lista de bestsellers del New York Times con una antología de sus cuentos titulada A Manual for Cleaning Women (Manual para mujeres de la limpieza). Lucia Berlin (1936-2004) era nombrada como una de las grandes escritoras “perdidas” por los principales medios culturales de su país y del mundo. No es que fuera una escritora oculta: comenzó a publicar sus relatos a los 24 años en revistas como The Noble Savage (de Saul Bellow) y The New Strand, y su primer libro, Angels Laundromat (Lavandería Ángel), fue editado en 1981 por una pequeña editorial de Berkeley. En las décadas que siguieron continuó publicando de manera ininterrumpida hasta su temprano fallecimiento, aquejada por problemas de salud que venían de la infancia. Los registros indic...