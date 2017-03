A la mitad de este libro, en el inicio de un ensayo sobre Alejandra Pizarnik que titula “Las dos lapiceras”, escribe, con maestría, Nora Avaro: “El 20 de setiembre de 1918 Katherine Mansfield escribe en su diario: ‘Espero que esta lapicera funcione. Sí’. La frase es despampanante, la vedette de las frases de un diario. ¿En qué exacto momento Mansfield comprueba que la lapicera funciona? ¿Trazando ya qué letra? ¿Cuándo? Antes, mucho antes, una galaxia antes de terminar su frase, de tal modo que la constatación le impone a su escritura el injusto designio del puro presente, lo amplía hasta el paroxismo pero para ponderar su instantaneidad. (…) una diarista de lucidez tan radical como Mansfield no puede dejar de escribir su sospecha de que la lapicera funcione con una lapicera que sí funciona, que ya funciona; está atrapada en la duración que va de la duda a la certeza y, en consecuencia, está completamente fuera del ínfimo intervalo en que esa duración se resuelve. Fuera de sí, fatídica y diacrónica, Mansfield ya tiene, sin quererlo, porque la dualidad la enferma tanto como la tuberculosis, dos lapiceras, dos lapiceras que cargar, los dos tiempos de esas dos lapiceras y ninguna, quiero decir, absolutamente ninguna coincidencia”.

La cita descubre ejemplarmente a la virtuosa y entrenada lectora capaz de percibir el detalle significativo y reconocer en una instancia aparentemente trivial las leyes de un género de escritura. En otro ensayo, apenas unas páginas más adelante, Nora Avaro reflexiona sobre la temporalidad del diarista y nombra, un poco como al pasar, cuáles son “dos de los más perfectos simulacros de la literatura: el de la intimidad y el del presente”. Esa capacidad de explicar el funcionamiento de la literatura haciendo a la vez buena literatura da la medida del valor de este libro que recupera el aquí olvidado arte del ensayo.

La enumeración es una antología exigente de textos en su mayoría breves que fueron publicados o leídos en revistas o en actos culturales y académicos en tres lustros de ejercicio crítico. Se presentó en Montevideo el jueves pasado, junto con la colección Paradoxa de ensayos que inaugura este título y que dirige para la editorial Nube Negra el crítico rosarino Alberto Giordano.1 Giordano es un referente en el área de las llamadas escrituras del yo y la autoficción, y vino a Montevideo para participar en un coloquio de escrituras autobiográficas y fue el promotor de la presentación: “Algún día –dijo en la librería Escaramuza– alguien se va a tener que poner a estudiar el ensayo en Argentina y volverá a leer estos textos en su rareza, en la especificidad de su prosa”.

LUZ DE PROVINCIA. La enumeración reúne 18 ensayos de varia extensión y origen, pero esas diferencias importan poco. En los diversos formatos –el artículo de prensa, la ponencia académica, la reseña, el prólogo o las presentaciones de libros–, Avaro escribe siempre ensayo (y hasta los textos de contratapa que redacta para colegas amigos guardan ese vuelo). Menos explicable es la sólida unidad del libro, que parece desmentir la heterogeneidad de procedencias. Aunque cada artículo está dedicado a un problema y a un autor, en el equilibrado, dual, simétrico y elegante índice del libro –verbigracia: “La imaginación controlada: Silvina Ocampo”; “Canastas tobas: Hebe Uhart”; “El congreso de la literatura: César Aira”, etcétera– el volumen se lee como un dilatado ensayo que indaga y discute algunas cuestiones e ideas recurrentes. El subtítulo, ya estrenando la primera lista, indica que sus pobladores serán: “Narradores, poetas, diaristas y autobiógrafos”, pero son identidades compartidas y categorías que se solapan: habrá poetas diaristas, narradores autobiógrafos y aun narradoras-poetas, como en el caso de Silvina Ocampo, que Avaro asedia en su perfil menos visitado. El corpus de autores cumple mayormente con la tradicional autarquía y endogamia de la crítica argentina actual, aunque la inclusión de dos poetas uruguayas –Marosa di Giorgio e Idea Vilariño– extiende sus fronteras hasta lo rioplatense. En el caso de Nora la argentinidad tiene una declinación provinciana que la presencia uruguaya corrobora. Hay un énfasis local de rosarinos, ya lo sean por nacimiento –Gabriela Saccone, Cecilia Muruaga– o por destino o adopción, como César Aira y Salvador Benesdra. El año pasado Avaro también editó Conocimiento de la Argentina, que reúne los ensayos de Adolfo Prieto (1928-2016), otro rosarino de adopción, maestro reconocido por estos nuevos críticos y autor de un título precursor, La literatura autobiográfica argentina (1962). Nora escribió una extensa biografía intelectual de Prieto como prólogo a los ensayos.

Más interesante aun que el casting de autores, lo “provinciano” es también una categoría artística, una condición o un dilema que atraviesa sus ensayos. Algo de eso proclama el título y cumple la trama de “La poeta menor”, sobre Gabriela Saccone, acerca de esta poeta rosarina que se presenta a un concurso literario con la expectativa de pagar con el premio el cumpleaños de 15 de su hija; pero como sólo obtiene el segundo premio, va a titular su poemario: Medio cumpleaños, casi un chiste secreto pero que marca el orgullo de su insubordinación. Nora tiene una especial aptitud para detectar y comprender las vacilaciones y las inseguridades o rebeldías del débil y una agudeza para denunciar la impostura o la vanidad de los fuertes. Y si finalmente no alcanza a ocultar que su corazón está en la provincia de los desmerecidos, y también de los locos, los suicidas y los excéntricos, no llega a los textos con una consigna previa, como es frecuente en los estudios culturales, sino con curiosidad intelectual y piadosa o impiadosa ironía. El volumen que inaugura Borges con el ensayo que da título al libro cierra con uno dedicado a Mastronardi que precisamente se titula “El provinciano” y trata de la amistad asimétrica que compartieron. El cotejo contrastado de los testimonios que sobre Borges dejaron Bioy Casares y Mastronardi en sus respectivos diarios da la medida de la distancia en la actitud de los dos amanuenses. Avaro concluye: “lo cierto es que las publicaciones del Borges de Bioy Casares y del Borges y el B de Mastronardi parecen marcar, sobre todo, la nitidez extrema con que ambos autores establecieron, en trazados inversos –uno como el interlocutor dirigente, el otro como el amanuense lacónico, uno insidioso, el otro gentil–, sus propios sentidos de la jactancia y la amistad”. Estas palabras cierran el libro, y es imposible no creer que la inclinación por el o lo “provinciano” no sea una objeción al escritor y la literatura “capital”. Nora Avaro asume una finísima reconvención al canon, y al sistema, y creo entrever que la sofisticación de sus argumentos y la fineza de su prosa son parte del arsenal necesario para librar la desigual batalla. La crítica de las escrituras autobiográficas está expuesta a incurrir, aunque trate de evitarlo, en el juicio moral de los autores, quizás porque el asunto de la autenticidad (o de la impostura) es un tema y acaba siendo inevitablemente parte de la evaluación de los textos. Alertados del riesgo, estos ensayos toman recaudos y transforman la censura moral en fundamento ideológico. Hacen audible un eco de las preocupaciones de la tradición de Prieto y los denuncialistas.

“ENUMERANDOLO.” “La enumeración” es el título del primer ensayo que está dedicado a Borges, pero es además la cifra de este libro. Si esa tautología hace a la secreta unidad del volumen intuyo que es porque entra en relación con otras obsesiones de la lectura: una original concepción del realismo y una reivindicación de la invención. El estudio de la enumeración se inaugura a partir del canónico caso de “El Aleph” y la lista célebre de los animales del emperador de “El idioma analítico de John Wilkins”, de Borges, luego toda una serie de series es detectada y analizada en otros autores. Pero también la enumeración es un recurso, un instrumento para entender a un autor. En la primera página de su libro, Nora enumera a Borges para explicarlo: “Borges… recluyó en un solo libro, en una biblioteca única, en la memoria de un único hombre, en el sótano de un comedor, en el paso de Aquiles, el ligero, o de la invencible tortuga, la más absoluta de todas las ideas: la idea de infinito”. Para leer a Idea Vilariño enumera las lecturas que la joven Idea anota en su diario y hace la lista de sus ocupaciones; para hablar de la poesía de Marosa di Giorgio empieza por hacer el inventario sumario de su mundo: “Hay en Los papeles salvajes una casa, un jardín y unos familiares…”. En un ensayo ya clásico sobre Cántico, de Jorge Guillén, Jaime Gil de Biedma también empezaba por preguntarse qué cosas había en su poesía, y a enlistarlas. “Las listas crean series y esas series un relato”, escribe Nora en el ensayo que dedica a Fragmentos de un diario en los Alpes, de César Aira, donde plantea la pregunta por la representación y el realismo. El día de la presentación explicó que encontraba valor en todas las enumeraciones porque traían, abrían, un contacto con lo real.

EN LA SELVA ESPESA DE LA INVENCIÓN. Nora escribe sobre sus contemporáneos, incluye a algunos representantes del grupo Sur, toca algunos nombres de generaciones intermedias y encuentra su centro en escritores coetáneos, gente de su generación, poco más o menos, poetas que conoció en la primaria o narradoras que fueron sus amigas. Esa cercanía dota a sus sofisticados artículos de una cualidad militante; hace canon. En algún caso su disposición a contribuir a la consagración de un escritor se hace manifiesta, como cuando confiesa el complot que tramó con un crítico amigo para demostrar el valor de El traductor, única novela de Benesdra, un autor después suicidado. Aunque finalmente escribió sola, no menguó su contundencia: “en la línea de Arlt que yo prefiero –la línea del auténtico realismo o, para darlo vuelta como hicieron los críticos denuncialistas de la década del 50, la del realismo auténtico–, después de Juan Carlos Onetti está Salvador Benesdra”.

Esa misma cercanía con los autores estudiados propicia el involucramiento que se hace relato. Puede entonces contar cómo, de niña, admiró el dandismo de la futura poeta menor por la manera en que se ataba la túnica escolar, o dar cuenta de las peripecias de su viaje al “Planeta absoluto” de Marosa di Giorgio con la obligada incursión nocturna a la peña del Mincho, en Montevideo. Más significativo, su escrito sobre la autobiografía de Darío Cantón, el tercer tomo de De la misma llama, se extiende a un intercambio epistolar con el diarista que le escribe tiempo después para anunciarle el suicidio de su hijo, sobre el que Nora había hablado en su ensayo. Esa deriva hacia la vida misma, y en sus circunstancias más dramáticas, ocurre azarosamente, pero se procesa como relato y en su disposición se rige o parece regirse por las leyes de la ficción que entran naturalmente en el ensayo. Nora no hace más que cumplir performáticamente lo que su discurso crítico analiza en los textos de otros, y de paso dota a la crítica literaria de emoción y suspenso.

Este verano todos leímos con fervor los cuentos de Lucia Berlin, que creó sus perturbadores, conmovedores relatos, a partir de su vida. Interrogada sobre la veracidad de sus historias, la autora de Manual para mujeres de limpieza respondía: “De algún modo debe producirse una mínima alteración de la realidad. Una transformación, no una distorsión de la verdad. El relato mismo deviene la verdad, no sólo para quien la escribe, también para quien la lee. En cualquier texto bien escrito lo que nos emociona no es identificarnos con una situación, sino reconocer esa verdad”. En la contratapa de La enumeración se cita una frase que más que una consigna es una ley de vida para su autora: “Para merecer la realidad hay que inventarla”. La frase se repite en el interior dos veces, la primera defiende el derecho de María Moreno de escribir sobre Venecia sin haber estado en Venecia, la segunda corresponde al ensayo que dedica a Melincué, novela autobiográfica de Cecilia Muruaga, una amiga de juventud de la autora que escribe sobre el pasado compartido. A medida que lee, Nora se extraña y se reconcilia con esa realidad que conoce y desconoce porque la novela “extremaba la realidad y la inventaba, la hacía de nuevo por primera vez sin perderla de vista, y en un acto decididamente artístico, sacaba de quicio cualquier intento de reconocimiento y me devolvía al Gordo, al hijo varón y a sus historias tal como eran o como yo los recordaba, pero al mismo tiempo remotos e insólitos, acaso como lo fueron alguna vez”. La lectura provoca y activa su instinto crítico y le dicta y le impone una pregunta: “¿Dónde radicaba esa potencia realista que no cejaba en su afán fabulatorio?”. La respuesta implica una fe, y una fe implica misterios, que el afán crítico no renuncia a interpretar. Esa potencia realista, esa verdad, nacía, ensaya Nora Avaro, “en una creencia que inundaba el mundo… y se volvía una especie de salvoconducto ético: para merecer una realidad hay que inventarla”. Sobre la selva espesa de lo real, la imaginación, que Nora nombra como “la suprema autenticidad de la ficción”, “venía a poner orden, su propio orden, pero ese acto despótico ocasionaba, paradójicamente una facultad libertaria incontrolable”.