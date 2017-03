¿Qué hay en ese millonario anciano judío de voz calamitosa, premio Nobel de literatura, que grabó su último gran disco veinte años atrás –el Time Out of Mind de “Love Sick”, “Not Dark Yet” y “Highlands”–, de aquel gurí zaparrastroso que dejó la calma de Hibbing, Minnesota, para llegar a Nueva York con una guitarra y unos escasos dólares en el bolsillo? El viaje que va desde aquel 1961 hasta el presente es el que emprende Howard Sounes en Bob Dylan. La biografía, cuya edición ampliada ha publicado Reservoir Books. Sounes no es ningún pionero en su cometido, porque son muchos los que antes que él han intentado aprehender a Dylan, generando miles y miles de páginas de libros, artículos, diatribas, novelas, manuales, testimonios, papers, panegíricos y un largo etcétera, transformándolo en uno ...