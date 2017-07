Quiso la suerte que me tocara de primera mano asistir a la ansiedad de Jorge Mario Varlotta Levrero sobre las historietas de Jorge Varlotta. Era el año 2000 y yo era periodista de Insomnia, el suplemento cultural de la revista Posdata. Mario Levrero publicaba allí su columna “Irrupciones”. Pero un día se libró de la tiranía de los plazos de entrega semanales, ya que intentaba dedicarse por completo a escribir “algo que parecía estar queriendo manifestarse desde adentro”, y cuando volvió a publicar en la revista lo hizo en formato historieta. Que Levrero encarnara en otra forma no era para nosotros inusual: en las “Irrupciones” a veces –justamente– irrumpían los dibujos del Ratón Mouse, y con ellos también la ansiedad de Levrero sobre si debía o no publicar sus historietas. Previsiblemente,...