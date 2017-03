“Nostalgia, esa es la razón por la que estás aquí. Eres un turista en tu propia juventud.” La frase que le dice Sick Boy a Mark Renton hacia la mitad de T2 Trainspotting: La vida en el abismo resume perfectamente no sólo la película sino también las razones de su existencia y las razones que llevarán al público a verla. La segunda parte de Trainspo-tting, que repite actores (Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, Ewen Bremner), director (Danny Boyle) y guionista (John Hodge, otra vez sobre una novela de Irvine Welsh, titulada Porno), está construida en función de este mecanismo nostálgico autoconsciente, así como su antecesora lo hacía sobre la heroína.

T2 Trainspotting remite una y otra vez a un pasado que ya no está: desde los inserts de los difuntos futbolistas Johan Cruyff y George Best hasta las alusiones visuales o sonoras de músicos como Joe Strummer y David Bowie. De repente el espectador se percata de que, aunque veinte años quizá no sean nada, pasaron muchas cosas. Entre otras, que los personajes ya no son jóvenes. Y esto no es menor: si gran parte del atractivo de la primera película radicaba en la actitud cínica de los jóvenes ante un sistema que los desclasaba, con el consiguiente refugio en la heroína, siempre una consecuencia del desfasaje industrial pos Thatcher, en esta segunda parte la historia ha perdido su centro y debe indefectiblemente buscar uno nuevo.

Este nuevo centro será la nostalgia, es decir, el ajuste de cuentas con el pasado, el reencuentro con los viejos hábitos y lugares, incluso el constante juego visual y narrativo que establece guiños con la primera entrega. Si aquellos jóvenes reaccionaban ante el sistema de forma temeraria, estos cuarentones ya fueron absorbidos de una forma u otra y simplemente flotan en la nada de la era actual. El único que ha quedado relegado, y por eso resulta el personaje más atractivo de esta segunda parte, dotado de un sorpresivo y acertado protagonismo, es el simpático y algo estúpido Spud. Estas dos posturas contrapuestas pueden advertirse claramente en el recordado monólogo “Elige la vida”, que abría la primera entrega y que en esta segunda ha sido reformulado y actualizado, pasando del cinismo a la resignación.

Es probable que al ver T2 Trainspo-tting el espectador sienta una sensación muy parecida a la que sintió la última vez que vio a su banda de rock favorita reunida después de muchos años, todos con menos pelo, más kilos y las mismas canciones de antes. Es ese mismo turismo de la propia juventud del que habla Sick Boy. Pero volver a los lugares en los que se fue feliz siempre puede generar desilusiones. Esta segunda entrega del grupo de Edimburgo tiene el mismo oficio de antes y ciertos momentos altos, pero nunca puede escapar a su aire de vieja provocación domesticada, de impostura, de chiste bueno pero algo gastado por el tiempo. Incluso lo que en los noventa fueron novedosos gags visuales y narrativos hoy ya son repeticiones. La principal diferencia, quizás, sea que mientras Trainspotting se convirtió en una película generacional que rompió la monotonía de un cine británico entonces divido entre dramas de época y cine social, esta segunda entrega simplemente será una buena y eficaz propuesta en la cartelera actual.