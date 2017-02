“—No lo puedo evitar, si ellos quieren escribir sobre mí…

—Bueno, podría haber ayudado que no les hubieras dado lo que ellos querían…

—Carácter y emoción.

—Inestabilidad y drama.

—Bueno, por lo menos yo les doy algo.

—Yo les doy silencio.

—El silencio es nada.”

Diálogo entre la princesa Margarita y su hermana, Elizabeth, reina de Inglaterra. The Crown, episodio “Pride and joy”.

Durante gran parte del siglo XX el cine y la televisión se encargaron de retratar distintas etapas de la vida de la monarquía británica, y eso es muy parecido a hurgar en su historia misma, porque los nacidos en esas islas europeas soportan sobre sus cabezas una herencia de 11 siglos de coronaciones. La punta de la madeja de ese antiquísimo linaje se sitúa en el período anglosajón, o incluso más atrás, cuand...