Alessandro Baricco (Torino, 1958) conquistó sus primeros premios con las novelas Tierras de cristal (1991) y Océano mar (1993), pero su consagración llegó con la historia de amor imposible narrada en Seda (1996), que se convirtió velozmente en longseller. Amado por sus lectores, no deja de vender libros en todo el mundo, y parte de la crítica asegura que su escritura es atípicamente perfecta. La academia lo considera naif y artificioso, y a él parece gustarle ser popular y polémico.

Mecida entre lo onírico y lo “real”, su narrativa prefiere lugares que se ausentan de los mapas, personajes que semejan pinturas surrealistas, narradores inciertos. Algunos de estos rasgos moldean La Esposa joven. El dibujo de la trama aparece sencillo: según lo acordado, al cumplir 18 años la Esposa joven regresa de Argentina y se presenta ante la Familia para casarse con el Hijo. Pero éste viajó a Inglaterra y nadie sabe cuándo regresará, ni si lo hará. Mientras tanto, llegan a la casa objetos extravagantes presuntamente enviados por él.

Estamos más o menos a principios del siglo XX, en una rica villa italiana donde los días se suceden idénticos. El Padre tiene una inexactitud en el corazón que le hace acercarse con prudencia a un mundo proclive al caos y a la hipérbole, la Madre es dueña de una belleza legendaria que consta en el origen de innúmeras locuras, la Hija es una hermosa joven lisiada y el Tío vive dormido. En la villa no hay libros, “porque la lectura distrae”, todos ocultan secretos, temen morir de noche y creen que la infelicidad es una pérdida de tiempo. La trama migra con fluidez a un ámbito insondable donde prevalece el beckettiano tiempo de la espera y los personajes ofician rituales excéntricos, algunos de los cuales tienen que ver con la sexualidad y el placer, que el autor describe en escenas explícitas.

Baricco ama la tradición italiana, el teatro, la ópera bufa. El único personaje de la novela que tiene nombre es Modesto, el mayordomo que, como el criado de la Commedia dell’Arte, aparece con frecuencia y articula las partes de la obra que representan a los moradores de la villa. Con gestos de parábola kafkiana reproducen categorías arquetípicas, y desde un tiempo inmóvil de plasticidad descriptiva remiten a escenas de Il Gattopardo. En estos esmeros reside parte de la ambigüedad de la historia. Resulta ingrato que una desafortunada traducción menoscabe la voluntad de ensueño que tiñe la trama.

Como fue dicho, la espera es el gran tema de la novela, un tópico literario que involucra la ausencia, como en La odisea, donde si una mujer aguarda interminablemente a su marido, un hijo se hace hombre mientras espera al padre. A través de acercamientos eróticos que se despliegan como fábulas libertinas, la Esposa joven transforma la espera en un espacio iniciático de desinhibida frescura amatoria.

En su novela, Baricco indaga sobre misterios que no se resuelven y seres que se buscan a sí mismos, pero también experimenta con recursos metaliterarios que acaso apunten a lo que entiende como renovación del género. Así, invita al lector a participar de las reflexiones que intercala en la trama y le hace saber que en lugar de escribir un ensayo –ha publicado varios– optó por algo que nunca había intentado: introducir en el discurso narrativo su poética –ideas sobre su propio trabajo, vínculos entre ficción y realidad, lo que hay o no de autobiografía en lo que escribe–. A veces los cambios más o menos abruptos en la voz del narrador generan cierto barullo, sobre todo cuando en un nuevo giro de la autoficción el autor ingresa en la trama como un personaje más. Pero él parece conforme: “Cuando surgió la voz del escritor, no me importaba lo que dijera, sino el movimiento: que saliera a respirar cada tanto sobre la superficie del relato como una ballena en el mar”.