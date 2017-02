El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, en conferencia de prensa realizada el miércoles pasado, afirmó que no se benefició con dineros públicos al recibir poco más de 180 mil dólares por su condición de productor arrocero, información publicada el lunes por La Diaria. También resaltó que el otorgamiento de ese monto no resultó de una gestión personal, sino de decisiones técnicas de quienes administran el Fondo Arrocero.

Aguerre comentó que es arrocero desde hace 25 años: “Creo que soy ministro porque soy arrocero. Pero además soy productor ganadero, de sorgo y tengo una empresa de transporte. No hay ningún conflicto (con el cargo), salvo si aprovechara algún beneficio, que no es mi caso”. Incluso dijo que no se acogió a las exoneraciones que permite la ley de promoción de inversiones,...