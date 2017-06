El desarrollo del cannabis terapéutico ha sido más lento de lo esperado. Los impulsores aseguran que, si bien no cura, es un muy buen tratamiento para algunas enfermedades severas, quieren facilitar el acceso y responsabilizan al Ministerio de Salud por las demoras para que esto ocurra. A los laboratorios consultados por el ministerio no les interesa “por ahora” en su plan de negocios, no lo ven rentable, y en la propia academia no le dan más que un “lugarcito en el arsenal terapéutico disponible”.