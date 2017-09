Desde que comenzó el año estamos hablando sobre los desvíos “éticos” de los políticos del gobierno y de la oposición, que, por grandes o pequeños que sean, enchastran la cancha electoral. En estos días será la Comisión de Ética del PN quien decida si la conducta de algunos de los suyos es digna de ser sancionada o no.

“Naides es más que naides”, dicen que decía Aparicio Saravia. Hoy no tenemos a Aparicio, pero sí está Luis Alberto Heber, quien parafraseándolo dice: “No hay nadie más ético que nadie”. Hace 120 años el problema era que la divisa blanca no lograba ser partido y promulgar lo que entendía era el “bien” a través de las instituciones; ahora el problema es que el partido no logra que todos sus miembros actúen como se supone que deberían, y eso los obliga a discutirse, pensarse,...