—En 2006 diste forma a una idea de José Saramago.

—Había visitado a mi hermano veterinario de caballos en Sevilla, donde vi un reportaje televisivo a José a propósito del asesinato número 25, en lo que iba del mes, de mujeres a manos de hombres. José respondió que era muy escéptico en cuanto a que el problema pudiera resolverse, que la idea de la violencia hacia la mujer, se practique o no, está enraizada en el hombre, y que soñaba con una marcha de hombres que caminaran por las calles precedidos por un jefe de gobierno, alcalde o autoridad política, asumiendo con la cara levantada, decía él, el dolor de saberse violentos sin querer serlo. “Pero no creo que algo así pueda ocurrir en ninguna parte del mundo”, agregó José. Estaría bueno que ocurriera aquí, me dije, y fui a hablar con Ricardo (Ehrlich).

—Eras director de la División Artes y Ciencias de la Intendencia de Ehrlich.

—Claro, le comenté a Ricardo lo que había dicho José y le pregunté si se animaba a encabezar una marcha de esas características. Clavó los ojos en el vidrio de la mesa del despacho y segundos después respondió: “Es una bellísima idea”. Me dio el visto bueno para convocar a directores, funcionarios y amigos, llamé a José para contarle que el intendente de Montevideo había decidido cumplirle la utopía y le pedí que escribiera una carta dirigida a las uruguayas. La tardecita señalada los 500 hombres que comenzamos a marchar desde la explanada de la Intendencia hacia la plaza Cagancha nos transformamos, según las mujeres, en 2 mil. En la plaza nos esperaba la organización Mujeres de Negro, y finalizamos leyendo, con Ricardo, la carta que envió José. La segunda marcha de hombres fue en Sevilla y la tercera en Toronto, Canadá.

—Más allá de que siete femicidios en lo que va del año impulsaron la formación del grupo Varones Autoconvocados por la Igualdad de Género (Vai), integrado por destacados representantes del ámbito político, social y cultural –y con su página en Facebook–, ¿cuánto pensás que avanzó la masculinidad crítica desde aquella movida histórica?

—El machismo, que para mí es sinónimo de poder, tiene tres investiduras emblemáticas: el político, el militar y el policía. De los tres el político quizás sea el que maneja mayor poder, porque entre otras cosas tiene la iniciativa y el control de las leyes que reconocen derechos a la mujer. Mi utopía es que una vez al año, durante dos horas, los políticos, militares y policías marchen públicamente sin sus investiduras, sin los uniformes y armas de su quehacer, para recordar y recordarnos que tienen madres, hermanas, hijas, esposas o amantes; para recordar y recordarnos que debemos pensar mil veces antes de agredirlas. Con esto no estoy diciendo que las mujeres sean incapaces de ejercer violencia; lo hacen, pero en porcentajes infinitamente menores a la masculina.

—Los niños la reciben de ambos géneros, sin solución de continuidad.

—Sí, cuando pensás en esto y sabés que formar un ciudadano lleva los 15 años que van del nacimiento a la primera juventud, comprendés lo esencial que es educar y ampliar las políticas públicas dedicadas a la infancia, la maternidad, la familia. Para paliar la enfermedad más importante que padece la contemporaneidad, que no es el sida ni el cáncer, sino la crisis de autoestima, el creer que no tengo nada detrás de mí, ni adentro, digno de ser querido. Entonces, si no tengo historia, ni me quiero, fatigo un presente perpetuo donde la vida me importa un comino; por eso mato o muero asaltando un supermercado, porque lo importante no es morir, sino tener puestos los últimos championes.

—¿Y si lo que hay detrás de tu presente son padres que te violentaban sistemáticamente?

—Llego a la condición de persona por imitación, asimilación u oposición; la responsabilidad de alcanzar un equilibrio, a pesar de todos los horrores, es mía. No puedo modificar el pasado pero el futuro, por suerte, sí; la mayoría de los jóvenes creen que no tienen historia porque la ignoran, y porque en las últimas décadas la violenta interrupción de la comunicación intergeneracional no ha cesado de profundizarse.

—Qué hacemos, pues, con el patriarcado.

—Empezar por recuperar un lenguaje común, en la familia y la primera infancia, que nos devuelva historia y sentido de pertenencia a una comunidad, no a un sexo. Seguir por honestos ámbitos de conversación, no de contienda, entre hombres y mujeres pertenecientes a distintos estamentos del poder. Los medios de comunicación deberían jugar un rol principal, exhibiendo la anatomía del problema, no apenas sus consecuencias: cómo se plantea en una familia, en un club, en una sala de profesores, en una reunión de un comisario con sus efectivos. Eso ayudaría, entre otras cosas, a volverlo accesible tanto para un paisano de Tacua-rembó como para una madre de Pocitos.