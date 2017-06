El hijo del presidente expresó sin muchas vueltas que la nueva corriente de izquierda cristiana es un intento por hacer crecer al Partido Demócrata Cristiano tanto en lo político como en lo social. No rechaza la posibilidad de candidatearse a la Presidencia, pero dice que aún no es el momento. Repite, como un rezo, la palabra “tolerancia”, pero, dice, no le simpatiza “ni el feminismo ni el machismo”, está en contra de la despenalización del aborto y le disgustan ciertas “provocaciones” que se hacen en las marchas de la diversidad.