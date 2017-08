No son pocos los que piensan que el arte no debe ser socavado por la industria de los premios. Sin embargo, en el mejor de los casos, los premios traen consigo un caudal de reconocimiento que no deja de ser gratificante no sólo para quienes los reciben sino para toda una comunidad. Tal es el caso del galardón recientemente recibido por la primera bailarina uruguaya residente, María Riccetto, que fue distinguida con el prestigioso premio Benois de la Danza por su rol de Tatiana en “Onegin”, de John Cranko; un premio que no sólo engalana su trayectoria sino que realza el desempeño de toda la compañía.