Juan Pueblo 2.0

Hackers, activistas, espías y bromistas. Las mil caras de Anonymous es la segunda entrega de Gabriella Coleman, antropóloga, académica y escritora estadounidense de origen puertorriqueño, especializada en el no tan nuevo pero sí fascinante mundo del ciberactivismo. Dueña de una muy amena escritura que oscila entre lo periodístico y lo didáctico, y con un buen acopio de datos sabiamente dosificados sobre los acontecimientos más sintomáticos en términos históricos y culturales desde fines del siglo XX hasta la actualidad, Coleman da cuenta de los cambios de paradigma en lo que concierne al accionar político. Uno de esos cambios se encuentra personificado en lo que implica el término Anonymous, que hace circular de manera masiva la práctica –y el concepto, casi siempre de esquiva ramificación– del “hacktivismo”, originado a fines de los años noventa por el grupo Cult of the Dead Cow (Cdc).

La autora advierte, a lo largo de 400 páginas, que en primer lugar no hay que confundir a Ano-nymous con una organización, como tan frecuentemente se hace. Afirmar que es una organización nos llevaría a una valoración errónea, según la cual un determinado grupo de personas asociadas sería el que se encontraría detrás de las diferentes acciones que bajo este nombre se llevan a cabo. Lo mejor entonces sería aceptar que Ano-nymous es, más que nada, un vocablo que representa la ausencia de una fuente o lo imposible de su identificación, un recurso útil cuando, por ejemplo, se quiere realizar una denuncia con riesgo de represalias. Es un seudónimo que cualquiera puede hacer suyo, posibilitando la acción de una colectividad indeterminada sin estructura jerárquica de ningún tipo. El origen de Anonymous se sitúa (entre 2003 y 2004) en el Canal /b/ (Random) de 4Chan, un conocido tablón de anuncios de Internet basado en imágenes que no posee base de registro, por lo que todas las publicaciones son anónimas. Esto da total libertad a los usuarios, indistinguibles unos de otros por llamarse siempre Anonymous. Ahora bien, la idea a la que estamos haciendo referencia aquí con el uso de esta palabra como un conjunto de ideas o ideales se ha ido construyendo a raíz de unas operaciones que, surgiendo en 4Chan, acabaron yendo más allá, reconfiguraron una nueva bitácora para nuevos derroteros sociopolíticos en tiempos de poder “globalitario”. De allí que se vuelva tan difícil establecer qué es Anonymous, porque siempre está en movimiento, construyéndose con cada contragolpe, manifiesto o comunicado, aunque parece mantener siempre la misma naturaleza burlesca de su lugar de origen, junto con la idea tan vinculada al anonimato de que el conocimiento ha de ser libre.

Como ya hemos explicitado al comienzo de esta reseña, con Anonymous ganan espacio de debate y praxis las ramificaciones de lo que se concibe como “hacktivismo”. Éste suele comprenderse como una mezcla entre el hacking y el activismo, es decir, una articulación entre el activismo y el uso de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías para llevar a cabo estrategias operativas de rebelión política dentro y fuera de Internet. Aparte de acercar tales herramientas a la ciudadanía, también busca articularse con los movimientos sociales existentes, con la finalidad de proveerles un conjunto de tácticas y brindarles una infraestructura virtual alternativa que les permita ampliar la difusión e influencias de sus manifestaciones, tanto en lo local como en lo virtual. Este tipo de acción es considerada como un método leve de netwar (infoguerra) y, por tanto, no se contempla como una acción criminal sino como una forma legítima de protesta que se concentra en objetivos gubernamentales o empresariales para incitar a un boicot, la desobediencia civil digital o convocar un mitin ciberespecial. De allí que, en este sentido, la labor “hacktivista” apunte también a la creación de diseños de red y de inventos tecnológicos copyleft, así como de métodos más eficaces de ejercer el contrapoder ciudadano o de fundar comunidades virtuales de trabajo, asistencia y colaboración.

En este contexto, explica Coleman, las nociones del hacking y “hacktivismo” se encuentran estrechamente relacionadas con la cultura hacker, centrada en la actividad creativa y motivada por los retos que supone conocer las máquinas y los sistemas con la finalidad de crear y recrear nuevos conocimientos y técnicas que permitan su divulgación en amplias y diversas comunidades. Ano-nymous lleva a cabo esto, más allá de las contradicciones y vaivenes a que se vio sometido lógicamente por sus enfrentamientos directos con las más diversas corporaciones y con los más que actualizados servicios parapoliciales de espionaje. Por eso no es arriesgado afirmar que, a través de este necesario trabajo de investigación, las mil caras de Anonymous devienen práctica política que busca repensar y transformar las relaciones de poder en los ámbitos tecnológicos y comunicacionales. Y más ahora que asistimos, a escala internacional, al ascenso de las mil caras de los nuevos fascismos.