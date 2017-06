Las leyendas sobre los orígenes del go (go es el nombre occidental, derivado de igo en japonés, weiqi en chino estándar y baduk en coreano) evocan al legendario emperador Yao (2300 a C), que, molesto por el comportamiento de su hijo Danzhu, pidió a Shun, uno de sus consejeros, que inventara un juego para enseñarle táctica, estrategia, equilibrio y concentración. El consejero inventó el go, juego que Danzhu poco apreció, por lo que su padre nombró a Shun como sucesor.

Al emperador Yao también se lo suele vincular con la organización del calendario y con la adivinación, práctica asociada a la agricultura. Para la predicción del clima y las cosechas solían usarse diagramas con fichas negras y blancas. Estos antecedentes sugieren una de las teorías más convincentes sobre el origen del juego...