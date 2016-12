Ya me he acostumbrado a recibir ciertas visiones coloniales de Cartagena en la que hay “gente de bien”, emprendedores, cívicos y cultos y una masa grande de “gente”, usualmente negra, que vive en los barrios populares, que es la causa fundamental de los grandes problemas por su comportamiento poco cívico y que si no progresan es porque simplemente se beben todo el dinero que ganan.