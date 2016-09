El miércoles 31 a las 13.35 Dilma Rousseff fue apartada de la presidencia de Brasil. Un total de 61 senadores la consideraron culpable de un crimen de responsabilidad, y tan sólo 20 votaron por su inocencia. Nada más conocerse el resultado comenzaron los aplausos y los parlamentarios entonaron el himno de Brasil. Esta vez el presidente del Tribunal Supremo Federal, Ricardo Lewandowski, sí permitió que se aplaudiera. El lunes, cuando Dilma dio su último discurso como presidenta, cortó en seco las felicitaciones improvisadas: “Hay que mantener el decoro”, dijo.

Pero este miércoles ya no había nada que mantener. No hubo disimulos, ni consideraciones. El clima en el Senado era de fiesta. Los abrazos, las palmadas en la espalda, las fotos con la bandera de Brasil... El propio senador José Me...