Coordinada por Oscar Brando, la revista lleva una introducción –“Balance y liquidación del siglo XX”– en que se mentan tanto el contenido como las preguntas disparadas por el conjunto de artículos que componen la revista, al tiempo que se señalan los más evidentes faltantes a la ocasión. La publicación elige organizarse en forma de panorama, y busca acumular mayormente en términos de disciplinas –historia, artes visuales, teatro, cine, etcétera– a lo que suma algunos artículos más bien anfibios y un “coloquio”3 en que se manifiestan muchos de aquellos puntos y conflictos que fue imposible agotar en el diseño de la publicación.

Los noventa no se explican, nos advierte Brando en el comienzo de su introducción, sin el referéndum que en el 89 puso en consideración la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. También es tiempo de la caída del socialismo real y el fin de la guerra fría, lo que no es poco decir. Así que el calendario le obsequia a los noventa un añito más, y su bautismo formal debe datarse en el 89, como lo testimonian mucho de los artículos.

Si bien el neoliberalismo escuece en Latinoamérica y en el país, para los uruguayos se trata de una década “empedrada de consultas: consulta sobre la privatización de las empresas públicas, sobre la seguridad social, sobre el sistema electoral”. Recuérdese, nunca pronunciamos tantas veces la palabra urna. Al mismo tiempo, sigue Brando, la década no puede pensarse sin la cultura política –y no sólo– heredada de los últimos ochenta, que ya reconocía formas nuevas de organización en las coordinadoras y los campamentos, y en esa forma precisa de estallido, que eludió los conductos institucionales tradicionales, que tuvo lugar frente al Hospital Filtro el 24 de agosto de 1994. 1990 se inau-gura, además, con la primera intendencia frenteamplista, y de a poco empiezan a desplegarse algunas políticas culturales, palabras que en aquel tiempo hacía rato que no sabíamos pronunciar.

Fue también la década de la reforma educativa encabezada por Germán Rama, y de las álgidas polémicas que ésta generó. También, sobre la segunda mitad de los noventa, las primeras marchas del silencio y una verdadera fiebre testimonial. Una literatura testimonial de izquierda –la que compuso el Mln en un intento, acaso, de expiar la derrota y rearmarse, fue una de ellas–, pero también, como recuerda Brando, una que procedía de los propios torturadores, caso por ejemplo de los libros del marino Jorge Tróccoli. Para entonces “emergían los archivos secretos del Plan Cóndor y sufríamos una penúltima sacudida con el caso Berríos (cada suceso se convertiría en un libro, una película, sería el motivo de una ficción)”.

En lo que respecta a la literatura, la experticia de Brando se reserva un espacio en la introducción para encargarse él mismo del asunto. Decíamos antes: los noventa, sinónimo de Barrán. Pero recuérdese también que “los noventa fueron la década de la novela histórica, de un tipo de thriller, novela negra o urbana o sucia (no eran lo mismo pero luego se vería), de una narrativa de la rabia, el asco, de algunas formas de lo fantástico. También fue el momento de lo que alguna vez llamé ‘fábulas del hogar quebrado’, que surcaban distintas orfandades, y de ‘radiografías de intimidad’ biográfica y autobiográfica”. En el primer grupo Brando colocó a Tomás de Mattos –y aunque datado originalmente en los ochenta tardíos, ¿quién no recuerda la conmoción editorial y de público que representó ¡Bernabé, Bernabé! (1988)?–, más Hugo Giovannetti, Napoleón Baccino, Juan Carlos Legido, Daniel Chavarría, Milton Schinca, Mercedes Rein, Hugo Bervejillo, Elena Romitti, Carlos Bañales y Amir Hamed. Entre los de la novela negra o sucia, Brando destaca a Omar Prego, Renzo Rosello, Felipe Polleri, Rafael Courtoisie, Horacio G Verzi, de nuevo Chavarría, Hugo Fontana, Juan Grompone, Fernando Butazzoni, Henry Trujillo y Carlos Rehermann. El fantástico queda en manos de “la más constante escritora de ciencia ficción uruguaya”, Ana Solari, y del “raro Juan Introini”. Los del asco son Ricardo Prieto junto con los jóvenes Ricardo Henry y Daniel Mella. Y así… Pero lo curioso, en verdad, es que Brando cree que, a diferencia de otras décadas, la marca generacional no estuvo presente en los noventa, si exceptuamos a la que quizás sea la “novela emblemática del período”, según entiende el coordinador, y que es La cura (1997) de Gabriel Peveroni. Y sin embargo: “En los noventa, quizá como un matiz que diferenciaba a esa década de las que la contornaron, lo ‘generacional’ no se desnudó: a diferencia del testimonio o de la poesía de los ochenta o del cine, ¿cómo llamarlo?, de los dos mil, la narración de los noventa no tuvo esa nitidez o transparencia. ¿Fueron el rock o la música tropical los sucedáneos de esa ausencia? Un caso era lo suficientemente relevante como para que este dosier se ocupara de él. Lo tuvo entre sus prioridades hasta último momento, pero, como se ve, al final no pudo ser. Me refiero a Julio Inverso, un poeta nacido en 1963 que, al suicidarse en 1999, había dejado cuatro libros de poesía (…) Inverso recorrió y registró, en clave autobiográfica (…) esa década, como heredero de los ochenta y sufrido artista de los noventa”.

El corrimiento de la creatividad “generacional” hacia otros espacios puede entrañar en parte la respuesta. Está el fenómeno del rock (por un lado, el Peyote Asesino, el Cuarteto de Nos, La Vela Puerca, para nombrar apenas tres bandas; y por otro, es la década de la música tropical que logra su culminación en Los Fatales: sin duda, la ausencia de un capítulo dedicado a la música es en donde esta atractiva y solvente revista muestra su peor puntaje). Y está el fenómeno de la Murga Joven, otro territorio “generacional” a atender –impresionante migración de la creatividad de los jóvenes a los escenarios populares– y que sí merece un capítulo en la revista.

Tan sólo hablar de la historiografía en la década, campo del que se encarga María Silva Schultze, nos comería esta página. Baste señalar que también para la historia la década del 90 comienza en 1989: es entonces que se publica el tomo 1 de la Historia de la sensibilidad en el Uruguay. La cultura “bárbara” (1800-1860), libro que “constituyó una verdadera revolución historiográfica”. Son también sabrosos los (dos) capítulos dedicados al cine, y los que profundizan en el cine (dos), el fútbol, el teatro, o las artes visuales.

A diferencia de un libro reciente de Diego Zas que también se ocupó de la década,4 los artículos en general renuncian al estudio de las producciones culturales en términos de íconos o fetiches. Aún así, Brando se permite fabular el nacimiento del primer cíber en un shopping center, lo que le parece más que plausible y recuerda, ya se ha dicho, a Fido Dido. A muchos de nosotros, en cambio, la década de los noventa se nos figura en los estudios de Stolovich (aquello de que “la cultura da trabajo”) y la cara de Volonté.

Revista del Claeh, vol 35, núm 104, 2016.

http://claeh.edu.uy/publicaciones/index.php/cclaeh. Próximamente también disponible en papel.