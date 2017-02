Recorriendo los canales de cable uno se encuentra con que Film Zone, Warner, Sony, A & E, Fox, Tnt, E!, Amc, Cinemax, Cinecanal, Universal, Hbo, Space, Tcm –los dos últimos hace bastante tiempo– pasan ya todas las películas y series dobladas. Sólo Europa-Europa, Eurochannel –que no coinciden en el mismo servicio–, TV5 y Films & Arts tienen la gentileza de emitir en el idioma original con subtítulos –que a veces al francés TV5 se le pierden–, y está el caso extremo de Rai e I Sat, que lo hacen en idioma original sin subtítulos. Una opción, la del doblaje, aperturista hacia los analfabetos y los chicatos, pero que rebaja considerablemente para los demás el placer de mirar películas y series que se han degustado de otra manera. Por poner un solo ejemplo, los nerds de The Big Bang Theory, en castellano, pierden buena parte de su gracia. Con todo el respeto por los esforzados actores que hablan por ellos en nuestro idioma –que no es del todo el nuestro, sino una versión más o menos consensuada de todos los castellanos americanos, con ligera predominancia del mexicano–, la voz del impagable Sheldon sólo puede ser la de Jim Parsons.

Los cines parecen haberse hecho eco de las opciones tomadas por los canales de cable, y hace rato que numerosas películas para adultos –en las que son para niños puede aceptarse el doblaje, hasta cierto punto– se proyectan, en unas cuantas funciones, en versiones dobladas al castellano, y en su versión original, con subtítulos, en otras. Algunas veces las dobladas son menos que las originales, en otras es al revés, decisión relativamente comprensible si uno se detiene a mirar en qué nicho se ubica una película u otra –las abundantes producciones de superhéroes y esas cosas se vuelcan más al doblaje que filmes algo más complejos–, y se complica absolutamente cuando se ve en cuáles salas van unas u otras. No llama la atención, a estas alturas, que películas como Resident Evil o XXX Reactivado tengan numerosas funciones con versiones dobladas; el público adolescente, o con cabeza adolescente, según las productoras que generan estos filmes es cada vez menos capaz de leer subtítulos y a la vez mirar las imágenes. No hay cómo desmentirlo. Pero sí resulta curioso que, por ejemplo, el reciente estreno Cincuenta sombras más oscuras –continuación de la anterior Cincuenta sombras de Grey–, no por su complejidad narrativa o estética sino porque supuestamente está dedicada a mostrar un “crudo erotismo”, se proyecte en Grupocine Punta Carretas, los cines Life, los Movie de Montevideo Shopping, Portones y Punta Carretas en inglés con subtítulos, mientras en los Movie de Nuevocentro hay una sola función en estas condiciones (la última a las diez y media de la noche), frente a cuatro con doblaje al español. De la misma manera, esa película se proyecta en Punta del Este en inglés con subtítulos, en el Shopping de Salto doblada al español, en el de Rivera, una versión en español y otra en portugués. Parece que la capacidad de leer, en este caso de los adultos, porque se supone que es una película para adultos, según la percepción de las empresas no sólo va por barrios, sino por departamentos.

En noviembre de 2015 el diario El Comercio de Lima, Perú, publicó la explicación de Warner Channel de por qué había comenzado a doblar sus series, explicación que vino ante la explosión de indignación que el asunto desató en las redes. “Este nuevo enfoque responde a las nuevas necesidades y requerimientos del público de la región, que prefiere disfrutar de sus series y películas favoritas en su idioma. Todo esto surge de varias investigaciones de mercado realizadas por el canal en mercados clave como Argentina, México y Brasil.” El vocero de Warner recordó que las series se ofrecen con la opción Sap en el control remoto (N de R: acá venía una explicación de cómo usar el Sap), lo que permitiría ver la serie en idioma original (inglés), en español o en portugués, pero “algunos usuarios alegan que dicho mecanismo no les ha funcionado en sus televisores”. Sin duda que las series y películas dobladas, según los sagrados estudios de mercado, podrán llegar a públicos a los que antes no llegaban. Pero también es presumible que mientras ese famoso Sap no se vuelva un recurso familiar a los televidentes –esta cronista no sabe cómo encontrarlo, y parece que no está sola–, las series y películas dobladas, que conquistan audiencias por un lado, las perderán por el otro.

El doblaje, se informa, es común en Alemania, Francia, España, Austria, Rusia e Italia, pero no en los países escandinavos, Gran Bretaña, Portugal, Turquía y los de Europa del este. En España el doblaje se instaló desde 1933 y se potenció durante el franquismo, gracias a su impronta nacionalista y a la oportunidad de controlar, a través de la traducción de los diálogos, aquello que pudiera ser pasible de contradecir la moral y la ideología del régimen. Hay algunos casos harto conocidos. El más curioso de ellos es Mogambo (John Ford, 1953), donde según el texto en castellano Grace Kelly y Donald Sinden no están casados sino que son hermanos, para evitar la idea del adulterio, ya que la rubia se enamora de Clark Gable –y con lo cual se introdujo un incesto–. En Casablanca (1942, Michael Curtiz), la participación en el pasado de Humphrey Bogart en la guerra civil española junto a los republicanos es cambiada por la lucha contra la anexión de Austria por los nazis.

Y se ve que cierta idea del nacionalismo entiende defender identidades propias con el doblaje: en 2013 el gobierno de Cristina Kirchner reglamentó una la ley ya existente –pero que nunca se había aplicado– que establece el doblaje al español de películas y series extranjeras en canales y señales de televisión a lo largo del país, incluyendo los avisos publicitarios y avances de programa que se emitan.

Claro que el doblaje también es una industria que da de comer a mucha gente; hay estudios de doblaje al castellano en Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, México, Cuba, Venezuela y España, donde además se dobla a los idiomas originales de Cataluña, el País Vasco, Galicia, Baleares y Valencia. Hasta en Montevideo hubo una iniciativa, que no prosperó, para establecer aquí un estudio de doblaje, fue cuando Mauricio Rosencof estaba al frente del Departamento de Cultura de la Intendencia capitalina.

***

Puede sonar muy antipático el rechazo al doblaje, puede sonar elitista y por tanto excluyente. Pero no hay que olvidar que, en el caso de este país, hay (o hubo) una tradición muy fuerte de ver cine subtitulado, nada excluyente, porque corresponde a la época en que los espectadores de cine eran millones.

En los años cuarenta, Universal, Warner y Metro Goldwyn Mayer resolvieron imponer el doblaje en sus películas, y llegaron a proyectarse en las pantallas orientales unas cuantas en esas condiciones. La reacción de la mayoría de los críticos –con excepción de un innominado crítico del diario El País– fue decididamente contraria, sobre todo desde las páginas de Marcha, con las firmas de Hugo Alfaro y Homero Alsina Thevenet. En la misma época Jorge Luis Borges expresaba con su estilo irónico y erudito la misma opinión (véase recuadro “Un maligmo artificio”). Revisando artículos de Alsina correspondientes a 1945 se recogen varios específicamente dedicados a enumerar las inconveniencias del doblaje, y críticas de cine invariablemente precedidas por la leyenda “El doblaje es indeseable”, en las que el crítico desmenuzaba las incongruencias de los diálogos en español con los gestos y actitudes de los actores en la pantalla, y todo lo que se perdía por esa vía.

Algunos ejemplos. “No hablemos ya de la supresión de los caracteres típicos (perderemos el tono de los campesinos del oeste americano, el slang de los compadritos de Brooklyn, la entonación de los lores ingleses) y nos conformaremos con personajes generales, válidos únicamente para temas generales, sin la menor intrusión de color ni de localismo. Cada juego de palabras inglesas deberá significar un juego de palabras castellanas: habida cuenta de la brevedad propia del inglés, se aceptarán chistes castellanos más por reproducir esa brevedad que por reproducir la calidad y cantidad de la primitiva gracia. (…) Hace dos semanas vimos a Bette Davis en La vanidosa; los gemidos, sollozos, frases entrecortadas, acentos dramáticos que constituyen la principal fuerza de dos escenas culminantes (la muerte de su hermano, la certeza de que será madre) nunca podrán ser imitados por actriz alguna del mundo; mucho menos podrá ajustarse la imitación mímica de Bette Davis. (…) Los libretistas tampoco se quedan atrás; se toparon con el problema de que las Américas unidas no hablan un solo e invariable idioma, y prefirieron no solucionar el punto. En España, en Chile, en México, es normal oír frases como ‘Tuve un disgustillo en casa’, ‘Si me caigo ellos me pillarán’ y ‘No estoy urgido’: en el Río de la Plata esas frases, textualmente transcriptas, y otras que omitimos apuntar, no son frecuentes, y provocan la clara idea de estar frente a un extranjero, además de provocar una sonrisa” (18 de mayo de 1945).

“Sólo los analfabetos y los miopes pueden necesitar esa lectura ‘doblada’; si a ello agregamos que el doblaje castellano intenta conquistar para Hollywood los públicos del cine mexicano y del argentino, debemos pensar que esos públicos son declarados analfabetos y miopes” (25 de mayo de 1945).

Aunque en otro de sus artículos Alsina se muestra escéptico con respecto al alcance que pudieran tener sus opiniones y las de sus colegas, el asunto es que en aquel entonces la imposición del doblaje no prosperó. Así varias generaciones de uruguayos crecimos y maduramos mirando cine con subtítulos, y nos arreglamos desde muy tierna edad para leerlos. No quiero pensar lo que hubiera sido si, por ejemplo, tuviera que haber visto El padrino con una voz castellana doblando a Marlon Brando, o cualquiera de las películas de Woody Allen con alguien que intentara reproducir su peculiar manera de hablar. Recuerdo una solitaria experiencia: en mi único viaje a España me metí en un cine a ver La balada de Cable Hogue (1970, de Sam Peckinpah), y escuchar a esos fatigados cowboys con Jason Robards a la cabeza hablando un campanudo y sonoro castellano castizo me llevó al borde de un ataque de nervios.

Es cierto que el doblaje tiene sus partidarios, y respetables. El escritor español Ricardo Bada, por ejemplo, lo defiende a carta cabal (véase recuadro 2). Y en el sitio Taringa.net puede leerse: “la molestia por el doblaje parece dejar en claro que nuestro punto de entrada al cine sigue siendo, en origen, literario o teatral. Nos jode perdernos las voces y los textos originales, pero no nos molesta perdernos un 50 por ciento de información visual de lo que pasa en la pantalla. Si fuéramos al cine pensando puramente como espectadores de cine, el doblaje tendría que ser –en un punto– un problema menor. Sí, es terrible, las voces las escuchamos en otro idioma, pero vemos más y los textos son más cercanos a los originales. ¿No es igualmente terrible perderse gestos, detalles, cosas que suceden fuera del centro focal del cuadro? Más complicado de lo que parece, ¿no?.”

Seguramente es más complicado de lo que parece, pero lo de perder “un 50 de información visual” sólo puede suceder en casos de una extraordinaria lentitud para leer. Sin duda por acá camina el problema. Si tantos millones de rioplatenses pudimos leer los subtítulos de las películas sin perder información visual durante tantos años es porque durante esos tantos años, simplemente, se leía –y comprendía– más rápido.

En su artículo “Tres logros del iletrismo”1 Alma Bolón compara la exhibición de Batman en 1967, en inglés con subtítulos pese a que la película “no estaba destinada a un público particularmente exigente, puesto que retomaba el estilo un poco ingenuo de la serie televisiva”, con la de otra Batman, la dirigida por Christopher Nolan, en 2012, mucho más oscura y violenta que aquella y por lo tanto menos pasible de ser vista por niños, que sin embargo fue proyectada en versión original y versión doblada. En algún momento –presumiblemente, no muy lejano– de los 45 años transcurridos entre ambas exhibiciones esa tradición de ver cine subtitulado, fue, silenciosamente y sin explicaciones, quebrada.

Frente al fenómeno, Bolón arriesga dos posibles causas. La primera, que “a pesar de que la población del país permanece estable y a pesar de que se han multiplicado por mil millones las declaraciones sobre la importancia de la enseñanza, Uruguay, en los últimos 45 años se volvió menos inteligente, menos alfabetizado, menos capaz de leer lo que nuestros compatriotas de hace cinco decenios podían leer: los subtítulos de Batman”. La segunda, peor, según la autora, sería “hoy somos tan capaces de leer subtítulos como lo fuimos ayer; no obstante, predominan sin resistencia variados intereses que no solamente atentan contra la calidad de la exhibición de una película, sino que fomentan el iletrismo, que vuelven más ajena la letra escrita, que confinan en el sonido monótono del doblaje y privan de la música de otros idiomas, que nos clavan en un aquí y ahora de mínimo alcance”.

Por ahora existe la posibilidad de elegir si ver una película doblada o en idioma original con subtítulos. Al menos en Montevideo. De vivir en Salto o Rivera, los fieles a la vieja tradición de escuchar las voces originales están fritos. Si esta despectiva concepción de los públicos prospera, Aldonza Lorenzo le habrá ganado para siempre a Greta Garbo. Y perdemos todos.

1 En … Luego existen. Trece intelectuales uruguayos de hoy. Compilador Óscar Larroca. Edición de Organización Cultural Cisplatina.

Un maligno artificio Las posibilidades del arte de combinar no son infinitas, pero suelen ser espantosas. Los griegos engendraron la quimera, un monstruo con cabeza de león, con cabeza de dragón, con cabeza de cabra; los teólogos del siglo II la Trinidad, en la que inextricablemente se articulan el Padre, el Hijo y el Espíritu; los zoólogos chinos el ti-yang, pájaro sobrenatural y bermejo, provisto de seis patas y de cuatro alas, pero sin cara ni ojos; los geómetras del siglo XIX el hipercubo, figura de cuatro dimensiones que encierra un número infinito de cubos y está limitado por ocho cubos y por 24 cuadrados. Hollywood acaba de enriquecer ese vano museo teratológico; por obra de un maligno artificio que se llama doblaje propone monstruos que combinan las ilustres facciones de Greta Garbo con la voz de Aldonza Lorenzo. ¿Cómo no publicar nuestra admiración ante ese prodigio penoso, ante esas industriosas anomalías fonético-visuales? Quienes defienden el doblaje razonarán (tal vez) que las objeciones que puedan oponérsele pueden oponerse, también, a cualquier otro ejemplo de traducción. Ese argumento desconoce, o elude, el defecto central: el arbitrio injerto de otra voz y de otro lenguaje. La voz de Hepburn o de Garbo no es contingente; es, para el mundo, uno de los atributos que las definen. Cabe asimismo recordar que la mímica del inglés no es la del español. (Más de un espectador se pregunta: ya que hay usurpación de voces, ¿por qué no también de figuras? ¿Cuándo será perfecto el sistema? ¿Cuándo veremos directamente a una tal Juana González en el papel de Greta Garbo en el papel de la reina Cristina de Suecia?) Jorge Luis Borges, “Sobre el doblaje”, en Revista Sur, junio de 1945.