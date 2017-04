—Había frases sugestivas en el programa del Frente Amplio para las elecciones de 2004. Se decía que había que instrumentar “políticas que nos permitan acceder a los medios de comunicación. Hoy no hay libertad de prensa, sino libertad de empresa”. Y también se hablaba de la necesidad de una ley que regulara “el funcionamiento de los medios electrónicos de comunicación”. Más de una década después, ¿cómo evaluás las políticas de comunicación de la izquierda uruguaya?

—La unidad temática había hecho una elaboración mucho más compleja en 2003 y 2004, que no se reflejó en el programa. Esos fragmentos son un reflejo muy pálido, e incluso con alguna diferencia, porque no lo hubiéramos puesto así. Pero después, en las elecciones de 2009 y 2014, hubo mucho más, porque hubo más preocupación no tan...