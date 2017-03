La idea inicial de los estudios Paramount era adaptar al cine una novela exitosa (El padrino, de Mario Puzo), y hacerlo invirtiendo no más de 2,5 millones de dólares. Y aunque hoy, a más de cuatro décadas, sabemos que el resultado superó las expectativas y ascendió al nivel de los clásicos del cine estadounidense, los caminos fueron impensados. El primer punto de quiebre fue la elección de un joven Francis Ford Coppola como director. Los productores estimaron que Coppola iba a conectar sin problemas con el aire ítaloestadounidense de la historia y que terminaría siendo funcional a sus intereses de filmar rápido y a bajo costo, luego de que Sergio Leone y Peter Bogdanovich rechazaran el ofrecimiento. Además, Coppola había cosechado algunos elogios en Cannes y San Sebastián con sus primeros proyectos. En lo primero acertaron, pero no en lo segundo. Paramount pretendía actualizar la historia de los Corleone, originalmente situada en los años cuarenta, y llevarla al presente de los setenta, pero Coppola insistió en mantenerse fiel a la novela, obligando a una recreación de época y duplicando así el presupuesto (que terminaría ascendiendo a 6,5 millones de dólares, aunque recaudaría casi 270 millones alrededor del mundo). Es fácil ver hoy un equipo ganador en El padrino, pero en su momento no era otra cosa que un club de desahuciados. Marlon Brando atravesaba un momento de declive popular y actoral y los productores lo evitaban por su fama de excéntrico. Al Pacino era un desconocido que venía del teatro y al que el productor Robert Evans llegó a definir como un “pequeño enano”. Para el resto de los papeles Coppola se rodeó de actores de su confianza, como Robert Duvall y James Caan, e incluso de su propia familia (su hermana Talia, su hija Sofia, su padre, Carmine). Todo quedó en familia, y el término no es menor tratándose de una película donde la familia –lazos, generaciones, intereses, tradiciones– es lo principal, incluso por encima de la mafia, una palabra que de hecho no se menciona en toda la película.

Si hay material suficiente como para hacer una película sobre el rodaje de El padrino –tal como tiene pensado Hbo, en un proyecto escrito por Andrew Farotte y supervisado por Coppola y Evans–, seguramente se deba a las contradicciones de un proyecto que en un principio estaba destinado a ser el caballo de batalla lucrativo de los estudios pero que se convirtió poco después en una cruzada personal de Coppola. El riesgo creativo que trae consigo el cine de autor no se lleva bien con los estándares del cine industrial, y El padrino se plantó justamente en esta zona de conflicto, con un pie en cada lado: Coppola sufriendo –está la anécdota del director llorando de impotencia durante el rodaje del funeral– por no poder tomarse todas las licencias que hubiese querido; los productores contando los billetes y amenazando con imponer un director de oficio y tomar las riendas. Coppola terminó de abrir una brecha importante en la industria, rompiendo con los viejos esquemas y generando un espacio de incertidumbre donde proliferaron talentos jóvenes como De Palma, Scorsese y Cimino, algo que hoy parece haber desaparecido nuevamente. Mientras Coppola modificaba el guión y tomaba decisiones radicales sobre la marcha, los productores encauzaban un rodaje que en sólo dos meses pasaría de Nueva York a Sicilia, haciendo escala en Las Vegas. Como no había tiempo, muchas escenas fueron filmadas con el sistema multicámara (un esquema más que nada usado en las series de televisión) o fuera de horario, como la recordada muerte de Vito Corleone mientras persigue a su nieto entre las tomateras con una cáscara de naranja en la boca, que fue improvisada en el almuerzo del rodaje.

A todo esto hay que sumar el hecho de que Paramount manejaba varios nombres para sustituir a Coppola de un momento a otro, e imponía decisiones creativas despóticas para cumplir con los plazos. Coppola, además, quedó enfrentado en un primer momento al director de fotografía Gordon Willis, debatiéndose entre un estilo clásico y otro más experimental. El corte final de El padrino es el resultado de este collage donde en cada escena chocan estilos, egos y contratiempos, donde cada toma podría ser la última de un rodaje que se va a pique, donde las fórmulas del cine clásico se tocan con las nuevas tendencias e incluso con cierto neorrealismo italiano. El padrino transcurre entre sombras, silencios y arrebatos de violencia extrema. Largas conversaciones en penumbras, los personajes iluminados con un foco cenital que proyecta sombras sobre sus rostros. Esta puesta fotográfica de Willis, apoyada en la subexposición y el contraluz, sentó un precedente para el género y terminó de darle el carácter a cada personaje. Sombras que juegan un papel dramático, a la manera de Rembrandt o Caravaggio. La iluminación, como los Corleone, deja ver y esconde a un tiempo. El Vito Corleone de Brando, tan instalado en la cultura popular, es inseparable de sus sombras. Los momentos, pongamos, luminosos de El padrino, generalmente asociados a la familia, la italianidad o la tradición, están ahí para desviar la atención, ocultar o simplemente coexistir con el lado siniestro. Hay dos montajes paralelos que ejemplifican esto muy claramente. En el primero, don Corleone trama una vendetta en la oscuridad de su despacho mientras en el jardín se celebra la boda de su hija. En el segundo, Michael Corleone renuncia a Satanás en el bautismo de su sobrino mientras sus hombres asesinan a los capos mafiosos rivales. La familia y los negocios son la misma cosa pero a la vez nunca se tocan. Son dos estéticas que discurren en paralelo a lo largo de la película, y el personaje de Michael Corleone oscila entre ambas hasta decantarse irremediablemente por lo segundo. El padrino es la transformación de un hombre de familia en capo mafioso, uno que al principio se excusa ante su novia diciendo “esta es mi familia, no yo”, y que hacia el final le cierra la puerta en la cara mientras es felicitado por sus hombres de confianza.