El presidente Mauricio Macri y su ministro de Educación, Esteban Bullrich, prorrogaron por un año, el viernes 20, por decreto, la emergencia en seguridad establecida el 21 de enero de 2016. Los argumentos expuestos para justificar la medida hacen foco en la necesidad de combatir el narcotráfico. Una semana antes, el gobernador de Chubut, Mario das Neves, aliado del ex candidato presidencial Sergio Massa, aseguró que en la zona cordillerana de Cushamen “opera un grupo de violentos que no respeta la ley”. Su ministro de Gobierno, Pablo Durán, fue más explícito y calificó a la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (Ram) de “grupo de terroristas, delincuentes”. El referente de la Ram es el joven mapuche Facundo Jones Huala, hoy escondido en algún lugar de la estepa chubutense, cerca de la c...