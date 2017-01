Michel (uno de los tantos seudónimos adoptados por Jaime Gómez) es un actor frustrado (apenas apareció fugazmente en El bebé de Rosemary, de Roman Polanski) y ex estrella del porno gay que hacia finales de los años ochenta se erigió como gurú de Buddhafield (El campo de Buda), culto new age con base en West Hollywood, activo durante 22 años, con más de 150 miembros en sus mejores épocas. Will Allen, por su parte, es un director de cine y ocasional actor (interpretó a Arturo en Lost pero bajo el nombre de Francesco Simone) que abandonó su hogar a los 20 años luego de confesarle a sus padres su homosexualidad. Aconsejado por su hermana se unió al por entonces pequeño grupo de meditación y ayuda mutua liderado por Michel. Durante 22 años, Will (rebautizado como Francesco por el líder) fue el ...