Michel Azcueta1 no debía estar vivo. Lo está porque ese 16 de junio de 1993 miró a su asesino a los ojos. “Dicen que un asesino nunca debe mirar a su víctima de frente, y que si lo hace, es probable que no pueda tirar. Él me miró, y yo también.” Le habían tendido una trampa los senderistas a este profesor de origen español vinculado a la izquierda cristiana que había sido el primer alcalde de la Comunidad Urbana Autogestionaria Villa El Salvador. Lo esperaron en el colegio donde daba clases, el único sitio al que siguió asistiendo regularmente luego de que decidió cambiar de casa de continuo para escapar de las amenazas de Sendero Luminoso y de la represión del ejército. Ocho hombres lo arrinconaron. Lo hirieron en la pierna. También a uno de sus dos guardaespaldas y a cuatro estudiantes. ...