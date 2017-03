Creo que fue doloroso para Laura el momento en que alzó los ojos del papel y me miró para decirme: “Me acabo de dar cuenta de que mi padre tiene el desarrollo moral de un niño”. Yo no supe qué decirle, y me limité a escucharla.

Estábamos trabajando en la clasificación de las respuestas a una pregunta que nuestro equipo de investigación había logrado introducir en un censo en diferentes departamentos del país. La pregunta específica se trataba de un dilema ideado por el psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg para evaluar el desarrollo moral de los sujetos.

Nuestra tarea era difícil, porque, mientras que Kohlberg había concebido su test para realizarse sobre la base de varios dilemas y con diferentes preguntas alternativas que se iban abriendo a medida que el entrevistado respondía, nosotros teníamos que evaluar a partir de un mero “sí” o “no” y su justificación ante un “¿por qué?”, pues esa era la breve intervención que se nos había permitido. El trabajo de interpretación, entonces, nos había llevado largas discusiones porque no era sencillo y fue en esas charlas que Laura llegó a la reflexión acerca de su padre.

La teoría de desarrollo moral de Kohlberg, fundamentada en las investigaciones en psicología de Piaget y la filosofía moral de Kant, es un modelo para medir la madurez moral según etapas. Dichas etapas progresan en una secuencia invariable y universalizable desde el niño preconvencional, pasando por el racional convencional, hasta el agente posconvencional. Algo inalterable es que todos los seres humanos comenzamos siendo niños y siendo preconvencionales, pero en tanto el desarrollo físico es mayoritariamente predecible en una secuencia que nos lleva a través de la pubertad, juventud y madurez, el desarrollo moral no necesariamente progresa. Existen adultos preconvencionales por siempre, mientras que la etapa posconvencional es alcanzable por un ínfimo porcentaje de la población mundial.

¿En qué consisten las etapas? En el estado preconvencional el bien o el mal están determinados por las consecuencias físicas de las acciones y su valor instrumental; el sujeto se comporta movido simplemente por un cálculo en términos de premio o castigo. El sujeto convencional, por su parte, toma decisiones morales que conforman a la autoridad del orden social, porque ha entendido racionalmente que las normas sociales existen por el bien general, y se aferra a ese principio incondicionalmente. Por último, el agente posconvencional se mueve sobre la base de principios éticos más abstractos y universalizables, por lo que una norma concreta puede ser quebrantada si está en juego un valor universalmente superior a ella. La dignidad de una persona, para un posconvencional, está por encima de cualquier castigo o disposición legal.

En la encuesta aplicábamos el conocido dilema formulado por Kohlberg en los años cincuenta, denominado “el dilema de Heinz”. Heinz es un personaje ficticio que debe elegir entre dejar morir a su esposa por no tener el dinero suficiente para comprar un medicamento que se encuentra en manos de un farmacéutico que no accede a negociaciones en la forma de pago, o robarlo. Las respuestas que analizábamos con Laura iban –a grandes rasgos– desde un “Sí, debe robar porque el farmacéutico se lo merece”, pasando por un “No debe robar porque va a ir preso” y un “No debe robar porque si todos robaran qué sería de este mundo”, hasta un “Sí, debe robar porque está en juego la vida de una persona, que no se compara con las pérdidas económicas del farmacéutico ni con el riesgo de terminar en la cárcel”. A la luz de la clasificación de Kohlberg, las dos primeras respuestas indican una etapa preconvencional del encuestado; la tercera es claramente convencional y la última corresponde a la etapa posconvencional.

Laura me contó lo que pensaba, un poco avergonzada, pero a la vez contenta de poder compartir con alguien que la entendiera. Su padre era partidario de la pena de muerte, y eran sus argumentos lo que en particular desconcertaba a Laura: decía que era la única forma de que los criminales dejaran de delinquir, porque tendrían miedo. Por otra parte, ansiaba la aplicación de esta pena, porque, decía, al fin los sinvergüenzas serían castigados de verdad.

Como los que dicen que la razón para no robar es el temor de ir a la cárcel, o que la razón para robar es que el farmacéutico lo merece. Recién ahora me doy cuenta de por qué me sonaba tan mal.

La vergüenza no era para menos, ya que la teoría que estudiábamos atribuía a los preconvencionales adultos una mentalidad infantil, y Laura es psicóloga, y lo entendía bien.

Con razón la literatura y el cine están llenos de exaltaciones de ejemplos posconvencionales. Robin Hood, entre tantos otros, cae simpático justamente por serlo: la ley lo persigue por ladrón, pero él lo hace por una causa que intuimos justa.

El mismo imaginario colectivo condena explícitamente a los preconvencionales. Sin ir más atrás en el tiempo, en el capítulo “Oso Blanco” de la serie Black Mirror, una mujer es sometida a un día de pesadilla, en el que es amenazada de muerte, perseguida y aterrorizada mientras algunos observadores se limitan absurdamente a filmarla desde dispositivos móviles. Al final del episodio se descubre que ella es una convicta y que su tortura psicológica forma parte de un reality show donde los espectadores disfrutan de su sufrimiento, gozando de las represalias. Los guionistas se encargan con justicia de que queden muy mal parados.

Esto viene al caso porque el pasado febrero, un par de días antes de una presentación en un tablado de la ciudad de Mercedes, un diario local publicó un artículo en el que se expresaba el malestar de que algunos convictos se hubieran organizado en una murga y estuvieran planeando subirse al escenario y recibir aplausos. Muchos lectores secundaron la publicación y la presión de la opinión pública llevó a que la murga desistiera. El diario El País hizo eco de la noticia, y decenas de comentarios de lectores manifestaron su simpatía con la movida periodística.

No puedo evitar hacer el mismo ejercicio que hicimos con Laura en aquellas interminables tardes de análisis de la encuesta. ¿Qué hay detrás de estas opiniones? En el mejor de los casos, desconocimiento, irreflexión. Cuando un niño tiene deberes escolares, cualquier progenitor responsable sabe lo que hay que hacer para que los cumpla: reservar un rincón tranquilo de la casa, corroborar que no se distraiga, vigilar amorosamente. Es inmenso el trabajo que precede al logro de una vida medianamente ordenada, con estudios terminados y actitud para el trabajo. Año tras año, prueba tras prueba, detrás de cada persona de bien hubo alguien que veló por el orden y equilibrio de su pequeño mundo; que lo ayudó a organizarse, a disciplinarse; que le sirvió de ejemplo. Por el contrario, alguien que nace en la extrema pobreza, sea material, cultural o social, en un entorno donde es testigo o sufre en carne propia la violencia, habita un caos.

Conformar una murga no es un lujo, como dan a entender las posiciones referidas, ni siquiera mero entretenimiento. Conformar un grupo de personas capaces de subir a un escenario implica coordinar con otros, idear y escribir letras, diseñar vestidos, ensayar a una hora acordada, respetar a los demás en el trabajo conjunto. Ese es el marco que estas personas nunca tuvieron en una vida arrebatada por el crimen y la violencia. Ahora, con el pretexto de una murga, están dirigiendo esfuerzos a algo estimulante que de alguna manera los reconcilia con sus propias capacidades, con sus compañeros y con el público. Una oportunidad para experimentarlo quizás por primera vez en la vida. Pero para un preconvencional eso no tiene sentido. Sólo razona según premio y castigo, como el padre de Laura. Ella es lo suficientemente inteligente como para sentir vergüenza.