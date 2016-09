En momentos en que los sonoros defectos del republicano Donald Trump, de los que hace caudal el propio candidato, están opacando los rasgos definitorios de la demócrata Hillary Clinton, la duda que busca ser despejada es si, a ojos del electorado estadounidense, lo que se rechaza de un candidato hace mejor al otro.

Hoy parece claro que Hillary Clinton contabiliza un nivel inicial de rechazos por ser mujer. Hillary despierta disgusto y desconfianza por su género en alrededor de 50 por ciento de las encuestas; poco menos que Trump por otras razones. El votante no le acepta que ella se enoje, que sea agresiva, que se entusiasme; rasgos que se traducirían como personalidad e independencia de carácter en un hombre. No le aceptan que se equivoque, cuando Trump colecciona errores; que pierda el hilo de lo que está diciendo, que no esté debidamente preparada en todo el espectro de temas, cuando Trump parece preparado en muy pocos. Tampoco le aceptan que esté preparada, porque impresiona como sabihonda.

Hillary es un bicho político en su plena expresión, y todas sus acciones e inacciones tienen ese norte en su brújula. Cualquiera sea su posición sobre cualquier asunto, será el resultado de una ecuación. Hoy Hillary Clinton sólo se propone lo que puede obtener, lo cual la define de manera contundente como sistémica. Sus propuestas dejaron de ser buenas e irrealizables, como se lo demostró su fracaso con la reforma del sistema de salud, en 1993-1994. Además del fracaso, quedó marcada por largos años como una mujer ambiciosa (y en estos razonamientos –dado su mundo patriarcal–, ser mujer y ser ambiciosa es el epítome de la mujer fatal) que abusaba de su posición en la Casa Blanca cuando ni siquiera había sido electa más que como esposa.

Por su edad (nació en octubre de 1947), viene de la lucha que rompió barreras de género en materia de carreras, profesiones, vocaciones; viene de un feminismo activo, ya que no militante, del cual hoy las mujeres estadounidenses de 35 años y menos están muy distanciadas. Contrario sensu, se demostró más leal a la institución matrimonial que a la rebeldía contra el engaño cuando se publicitó el caso de infidelidad de Bill Clinton con la joven Mónica Lewinski en 1998. Su posición puede haber sido (y es razonable pensarlo) una apuesta a respaldar su futura candidatura presidencial. Una vez más, movidas tan calculadas y tan a largo plazo son elocuentes sobre rasgos negativos en una mujer, desde un punto de vista patriarcal.

Pero ella no es antipatriarcal; no hay registro de que haya siquiera pronunciado el término. Lucha denodadamente por ganarse las generaciones jóvenes y no ser encasillada, aunque más no sea por su discurso, en la misma franja etaria que su oponente Trump (nacido 13 meses antes, junio de 1946).

Las críticas que Trump (y en las primarias también Bernie Sanders) le hace a Clinton son básicamente tres. Una, por sus falencias como secretaria del Departamento de Estado al no haber propiciado e impulsado las medidas de defensa adecuadas para el consulado de Bengazi, en Libia, que pedía el propio embajador allí destinado, Christopher Stevens, quien resultó muerto junto a otros tres estadounidenses en un ataque en setiembre de 2012. Otra, por el uso liberal del correo electrónico para comunicaciones confidenciales y por supuestamente haber borrado 32 mil correos electrónicos (según Trump), pese a la requisitoria de la investigación del Congreso de no hacerlo.

Finalmente –y es la crítica que descorre el velo sobre los intereses que le son caros y que supuestamente propiciará en su presidencia– al apoyo que recibe y el que da a los intereses del mundo financiero en general y de Wall Street en particular.

La información sobre los donantes a su campaña electoral puede ser ilustrativa. Según Opensecrets.org,1 y redondeando números para simplificar, Clinton tiene 200 mil donantes, de los cuales 54 por ciento son mujeres, y las donaciones totalizan 181 millones de dólares. El grueso de las sumas donadas, los donantes de más de 5.400 dólares, son 3.300 personas y aportan 18 millones de dólares. Los pequeños contribuyentes, de hasta 500 dólares, son 46 mil y suman 16 millones de dólares. O sea, los menos aportan más. En el medio están las contribuciones individuales superiores a 2.700 dólares, realizadas por 35 mil personas (17,5 por ciento), que aportan 58 por ciento de lo recibido, lo que implica 105 millones de dólares.

La contribución de donantes exteriores, o firmas, conforma una lista de la que aquí se consignan los siete primeros de mayor a menor donación: Paloma Partners, un holding de corretaje de bolsa, inversiones y servicios de consultoría, aportó algo más de 11 millones de dólares; Saban Capital Groups, con inversiones en medios de difusión, comunicación y espectáculos, aportó algo más de diez; Renaissance Technologies, dedicada a gestión de inversiones, especialmente especulativas, aportó 9,5 millones; Pritzer Group, abocada a inversiones con capital de riesgo en tecnología, obló 8,25 millones; Soros Fund Management, que define su actividad como gestión de fondos, contribuyó con siete; Unilever, la trasnacional de bienes de consumo, desde alimentos a artículos de limpieza, donó seis, y Newsweb Corporation, que edita periódicos étnicos y de alternativa, y posee estaciones de radio, contribuyó con cinco.

Estas siete primeras firmas sumaron 57 millones de dólares; la lista sigue con 13 firmas que aportaron más de un millón.

Podría seguirse el análisis por rubro de actividad de los grandes donantes, e incluso analizar la presencia de grandes ejecutivos de las finanzas. Entre otras cosas se descubriría que Clinton recauda más de las donaciones de ejecutivos y empleados de la industria petrolera que Donald Trump.

En definitiva, quienes más contribuyen son quienes tienen intereses a ser defendidos por la candidata, y ella se muestra proclive a hacerlo, dando señales y aceptando esas donaciones. Si se mira la historia, no es un caso único, casual, en el que los negocios financieros, de inversiones de riesgo, de apropiación del manejo de los fondos de pensión y demás, que son los rubros de los grandes donantes, se encontraron de casualidad con esta candidata. De hecho, el mapeo de los donantes traza rutas posibles y probables de la acción del gobierno cuya titularidad tanto contribuyen a determinar.

Esto sucede en un país en el que la de-sigualdad está instituida. La información de Opensecrets.org sobre las acciones bursátiles que tienen los congresistas muestra un gobierno de ricos que espeja el criterio de los grandes donantes de las campañas políticas. El 40 por ciento de los congresistas tiene acciones en la siguiente proporción: 64 por ciento de ellos de General Electric, 52 por ciento de Apple, y casi la mitad de los legisladores posee acciones de Microsoft, J P Morgan, Bank of America, Chevron y Walt Disney.

El índice Gini, que mide la desigualdad (siendo cero lo menos desigual), colocó en 2013 a Estados Unidos en 41,1 puntos. No muy diferente a Uruguay, con 41,9.

De los 534 integrantes del Congreso estadounidense, los 53 más ricos tienen el 80 por ciento del total de la riqueza que suman entre todos. Los congresistas tienen un salario de 174 mil dólares anuales, lo que los coloca en el 10 por ciento más rico de la población. No es muy diferente a la imagen general: el 10 por ciento de la población de Estados Unidos tiene el 76 por ciento de la riqueza total. Mucho sugiere que, si llega a la presidencia, Hillary Clinton tenderá a mantener esta situación, si no a radicalizarla.

(Artículo realizado con el asesoramiento de Jorge Bañales, desde Estados Unidos.)