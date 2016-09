Hugo “Cachorro” Godoy recibió a Brecha en su cálido y amplio despacho de la sede central de la Asociación de Trabajadores del Estado (Ate), en el porteño barrio de Once. Preso político en los setenta, referente de la Central de Trabajadores de Argentina (Cta) Autónoma, un espacio sindical distante del molde corporativo de la tradicional Cgt, y dirigente de la naciente Unidad Popular, el sindicalista está hoy en la primera línea de fuego contra el ajuste proyectado por el gobierno en la administración pública.

—¿Qué tipo de derecha implica Cambiemos?

—Un primer dato político relevante es que Macri es un cuadro orgánico de los grandes grupos económicos locales. El otro hecho interesante para cualquier análisis es que el macrismo llegó al poder de forma democrática. En los últimos cien años de historia argentina, este perfil de dirigente siempre había llegado a la Rosada gracias a un golpe de Estado. Menem es un caso particular, porque fue un converso proveniente de un movimiento popular. Ahora bien, el macrismo, a diferencia de otras familias influyentes de la elite criolla, como los Alsogaray o los Krieger Vasena, se maneja en el gobierno con más desparpajo y soberbia. Al contrario de ellos, no sólo tiene millones de dólares, sino también popularidad.

—¿A qué se refiere cuando habla de desparpajo?

—Nunca antes, salvo en la última dictadura, un gobierno pudo colocar a lo más granado de los cuadros de las corporaciones domésticas en el manejo de los ministerios nacionales. Por otro lado, Cambiemos es claramente parte de la gobernanza mundial, son una pieza acoplada al mecano financiero. Por eso entre las primeras medidas de Macri estuvo la adhesión a tratados de libre comercio, como la Alianza del Pacífico. Es significativo, porque evidencia que a Cambiemos no sólo lo moviliza administrar y desguazar al Estado sino integrar el Estado a un esquema internacional moldeado por el Banco Mundial, el Fmi o la Omc. Además, su desparpajo está implícito en su voracidad por desmontar a velocidad de rayo lo poco, pero importante, que se avanzó en el proceso de integración regional desde 1998, cuando el chavismo llegó a Miraflores.

—La narrativa macrista es muy despectiva con el trabajador estatal, al que en términos generales caracteriza como un empleado desganado, no competitivo y políticamente acomodado. ¿Ate se propone desmontar ese relato? ¿De qué manera?

—Toda estrategia de aniquilamiento social implica deslegitimar al adversario político. Entonces es lógico que el macrismo tilde de “ñoqui” al empleado estatal. Sin embargo, la campaña contra nosotros no la veo con gran capacidad de penetración cultural. En los noventa, en cambio, el discurso menemista caló más hondo, el empleado estatal hasta llegó a ser caracterizado de forma irrisoria en programas de humor, como el de Antonio Gasalla. O recibíamos fuertes condenas editoriales.

Tuvimos que movilizarnos para hacer frente a las dos ofensivas: la salarial y la cultural. Macri asumió el 10 de diciembre pasado y ya el 24 de febrero lanzamos nuestro primer paro nacional. En paralelo, estamos desarrollando con mucha fuerza una campaña pública que titulamos: “Soy estatal, mi trabajo son tus derechos”. Tuvimos la alegría de que la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, en un encuentro de su Mesa Ejecutiva en Uruguay, asumiera como propia nuestra consigna para trabajar sobre ese eje a nivel regional.

—Las cifras de los despedidos en la era Macri suelen divergir según la fuente. ¿Cuántos despedidos estatales contabiliza Ate desde el 10 de diciembre?

—A nosotros nos importa batallar sobre el rol del Estado. El macrismo suele justificar su poda en los errores cometidos durante el kirchnerismo. El gobierno actual logró despedir a 11 mil empleados de la administración nacional; sumando provincias y municipios el número trepa a 50 mil. Pero el gobierno nacional había proyectado un ajuste mayor: unos 25 mil despidos en la administración nacional. Dimos pelea y conseguimos varias reincorporaciones. Los 11 mil despidos afectaron en un cien por ciento a trabajadores contratados, ningún empleado de planta permanente perdió su trabajo. En síntesis, el macrismo avanzó gracias a la precarización previamente existente, ya que con el kircherismo el aparato estatal creció mucho pero basado en precarios.

—Ustedes también han criticado con mucha fuerza la flexibilización laboral que se da en Santa Cruz (única administración provincial en manos del kirchnerismo), o la que vienen ejecutando los gobiernos radicales.

—Hace poco hubo elecciones a intendente en Río Cuarto, la segunda ciudad cordobesa. Ganó el Partido Justicialista (PJ). ¿Cuál fue su primera medida de gobierno? Despidió a 320 trabajadores municipales. En Tierra del Fuego, apenas asumió como gobernadora Rosana Bertone (PJ), echó trabajadores y reformó el sistema previsional. Bertone y otros de sus pares, como el gobernador de Córdoba, se adelantaron al ajuste previsional impulsado por Macri. En síntesis, acá los gobiernos provinciales aplican el mismo ajuste que el gobierno nacional. Claro, las administraciones justifican el achique en los escasos fondos federales recibidos, pero en ningún momento admiten que un buen paso para terminar con el desguace del Estado podría ser reducir el regresivo esquema tributario que aplican en sus territorios.

—¿Ustedes adhieren a que exista un sistema de concursos públicos para ingresar como personal del Estado?

—Claro. Por ley debería funcionar de esa manera el ingreso a la planta estatal. Pero en general los gobiernos –ayer el kirchnerismo y hoy el macrismo– aducen que el concurso público se vuelve un sistema engorroso, y que en la administración nacional sólo pueden generar empleo precarizado. Durante el anterior gobierno el Estado creció mucho: de 200 mil laburantes pasamos a más de 400 mil. De ellos, la mitad corresponde a empleados de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas. Llegó a duplicarse la planta, pero se trató siempre de trabajo precarizado.

—¿Cuáles son los otros objetivos de la reforma del Estado en ciernes?

—El proyecto macrista pasa por gerenciar el riesgo social, acabar con el sistema solidario y universal previsional y tal vez alargar los plazos de la vida laboral activa. A veces algunos tildan a los dirigentes de Cambiemos como torpes en su afán de avanzar con celeridad en el proyecto político. Para mí no tienen ni un pelo de tontos, saben lo que quieren y vienen a ejecutarlo.

—Desde que asumió Macri, los sindicatos más combativos, como ustedes, la Cgt, los movimientos sociales ligados a la economía social, el propio kirch­nerismo, han movilizado a su propia base social por separado. ¿Por qué no se proyecta una unidad de todos estos sectores?

—El paro nacional que lanzamos el 24 de febrero con Ate sirvió para catalizar otras luchas. En esa huelga, la primera contra Macri, por supuesto no estuvimos solos. Recibimos el apoyo de muchas organizaciones políticas. Fue como un campanazo. Al mes, por ejemplo, llegó la multitudinaria marcha del 24 de marzo (40º aniversario del golpe de Estado) por memoria, verdad y justicia. Después vino el gran acto de las cinco centrales sindicales (las tres Cgt, recientemente unificadas, y las dos Cta). Hay un nivel de movilización muy alto. El dato más importante de hoy es que las principales movilizaciones de masas están gatilladas por organizaciones sociales nuevas o de base. Lo que unifica hoy a todo el campo de protesta es el conflicto social, pero aún falta la unidad en la estrategia. Lamentablemente, el trabajo que hizo el kirchnerismo para dividir a sectores que deberían estar juntos, hasta hoy no pudo ser reparado.

Este nuevo camino de resistencia va a ser largo. No comparto los vaticinios que aseguran la pronta caída de Macri. Ahora bien, esa unidad no debe ser con imposición de hegemonía sino con construcción de consensos. Una medida para ver cómo estamos se va a dar en las elecciones legislativas del año próximo. Nosotros como Unidad Popular planteamos la necesidad de que los trabajadores no quedemos presos de la estrategia del poder, que te plantea o bien ser parte del bando que deposita la plata en Panamá o adherir a los que se llevan la plata en pala por desfalcar al Estado.

—¿Cómo analiza la evolución que se ha ido dando a nivel regional? ¿La derecha se ha consolidado?

—Nosotros criticamos siempre la ideología del posibilismo. En Argentina, el kirchnerismo no puso en debate el modelo productivo extractivista y, por lo tanto, el rol que el capitalismo imperial le impuso a nuestro país en las cadenas globales de valor. Sin embargo, el retroceso es relativo. Tengamos en cuenta que para terminar con el gobierno de Dilma Rousseff, la elite brasileña tuvo que ensuciarse las manos con un golpe de Estado. Tanto poder no tienen. La derecha regional aún no tiene la hegemonía del consenso social. Pero el hecho de que los llamados gobiernos populares latinoamericanos no hayan ido a fondo también hizo posible la nueva realidad de la región. En Argentina, el bloque de poder, que venía fragmentado desde 2001, cuando las corporaciones se dividieron entre dolarizadores y devaluadores, hoy está recompuesto y unido. Esa es nuestra peor derrota.