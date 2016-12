La iniciativa originalmente era patrocinada por Egipto, pero una llamada de Donald Trump al presidente Sisi lo hizo desistir (Egipto recibe 1.500 millones de dólares anuales en ayuda militar estadou-nidense). Ante ello, la moción fue presentada por Malasia, Nueva Zelandia, Senegal y Venezuela, y aprobada por 14 votos y la abstención de Washington.

No fue la primera resolución del CS contra las colonias, aunque la anterior es de 1980, cuando la empresa colonizadora israelí llevaba 13 años y estaba lejos de la magnitud que ha adquirido 50 años después: hoy ocupa más del 60 por ciento de Cisjordania, donde viven unos 400.000 colonos judíos

–además de 200.000 en Jerusalén Este.

Tampoco ha sido la primera permitida por un gobierno estadou-

nidense, pero sí por el de Barack Obama, quien en 2011 vetó una resolución similar. Desde 1967 los gobiernos de Estados Unidos, desde Johnson hasta Clinton, permitieron la aprobación de 77 resoluciones condenando a Israel. En cambio Obama, considerado el más progresista, y teniendo que vérselas con el gobierno más ultraderechista de la historia de Israel, fue el presidente que más blindó el CS en su favor.

Todo niño malcriado reacciona con berrinches cuando los mayores intentan imponerle algún límite, pero también sabe que, pasado el pataleo, quienes le han permitido hacer lo que le da la gana seguirán permitiéndoselo. Así han sido las relaciones entre Israel y la comunidad internacional desde el origen mismo del proyecto sionista, y más aún después de la creación del Estado hebreo. En casi 70 años de existencia, explotando al máximo la culpa europea y los intereses geopolíticos yanquis, Israel ha hecho lo que quiere, acallando cualquier atisbo de crítica con su arma favorita de bullying: la acusación de antisemitismo.

Estos días Israel está atravesando uno de esos berrinches narcisistas. Benjamín Netaniahu llamó a los embajadores de los 15 miembros del CS para regañarlos (incluido su principal aliado, por no haber usado el veto), anunció que suspendía sus “relaciones de trabajo” con ellos, y desparramó una andanada de amenazas, afirmando que no va a respetar la resolución y continuará construyendo colonias en el territorio palestino, incluyendo Jerusalén Este.

Desde su fundación, Israel es el Estado que más resoluciones de la Onu ha incumplido. La R2334 no será una excepción, ya que fue aprobada bajo el capítulo 6 de la Carta y no tiene carácter vinculante (para que lo tuviera debería haberse aprobado bajo el capítulo 7). El texto tiene sólo carácter de recomendación. Por eso este cacareo no es más que pura retórica: Israel continuará ocupando y robando más tierra (y agua) de Cisjordania, construyendo más colonias judías, bloqueando a la Franja de Gaza y demoliendo viviendas palestinas en Jerusalén y en todo el territorio que ha designado como “área C” –y que pretende anexar próximamente, con la ayuda de Trump–. La única finalidad del pataleo es quitarle las ganas a la Onu de volver a la carga con iniciativas de cualquier tipo.

Para tener una idea de la megalomanía de los políticos y la sociedad israelíes, nada mejor que seguir los twits de su eterno primer ministro:

—“Quienes trabajan con nosotros se beneficiarán, porque Israel tiene mucho que ofrecerle al mundo. Pero quienes trabajan contra nosotros perderán; porque sus acciones contra Israel tendrán un precio diplomático y económico.”

—“Esta resolución es un llamado a las armas para nuestros muchos amigos, en Estados Unidos y en todo el mundo, que están hartos de la hostilidad de la Onu hacia Israel.”

—“En la nueva era, habrá un precio más alto para aquellos que intentan dañar a Israel, y ese precio será cobrado no sólo por Estados Unidos sino también por Israel”.

Esto último en clara alusión al inminente ascenso de Trump, quien twiteó, entre otras expresiones de fidelidad a Israel: “En lo que respecta a la Onu, las cosas serán diferentes después del 20 de enero” (día de su asunción) y “La Onu no es más que un club de amigos que se juntan para pasarla bien”.

Algunos interpretan la abstención estadounidense como la cachetada de despedida de Obama, tanto a Trump como a Netaniahu. Pero más allá de la franca antipatía mutua, la administración Obama fue la más generosa en su descomunal ayuda económica a Israel. Incluso en setiembre, como regalo de despedida, aprobó el paquete de ayuda más grande en la historia de la relación entre ambos países: 38.000 millones de dólares para los próximos diez años. Y como recordó la misma representante de Obama en el CS, Samantha Power, su gobierno fue el único que en ocho años no permitió que se aprobara una sola resolución condenatoria de Israel.

TARDÍA Y TÍMIDA. La R2334 afirma que la construcción de colonias, el traslado de colonos al territorio ocupado, la alteración demográfica y física del mismo –incluyendo la demolición de viviendas e instalaciones y el desplazamiento de la población ocupada– son violaciones al Derecho Internacional Humanitario y constituyen un obstáculo para alcanzar una paz justa y duradera. Varios analistas han señalado las carencias que la resolución conlleva. Como escribió el periodista Joan Cañete Bayle, la R2334, al igual que todos los intentos de Obama durante ocho años para impulsar la hace tiempo perimida “solución de dos estados”, ha apuntado a “salvar a Israel de sí mismo”.

A su vez, los críticos de la partición, que abogan por un solo estado democrático, secular y no sionista en toda la Palestina histórica, han señalado los peligros que encierra la resolución:

Al llamar a distinguir entre el territorio de Israel y los adquiridos mediante la guerra en 1967 (y por lo tanto ilegítimos), ignora que lo que se llama “territorio de Israel” ni siquiera es el propuesto en el plan de partición de la Onu de 1947, sino el resultado de la guerra de conquista de 1948; y que la condición (hasta hoy incumplida) para reconocer a ese Estado era que Israel permitiera el retorno de los refugiados palestinos.

Al reiterar la necesidad de alcanzar una solución negociada entre las partes sobre la base de la colección de iniciativas fracasadas (del Cuarteto, de la Liga Árabe, de Francia, de Rusia, de Egipto), ignora que a lo largo de su historia todos los gobiernos y dirigentes sionistas han dado muestras de no tener intención de devolver un ápice del territorio apropiado; mucho menos lo que consideran sus áreas estratégicas: al oeste, los grandes bloques de colonias cercanos a la Línea Verde; en el centro, Jerusalén Este; y al este, el valle del Jordán. Es decir, nada.

OPORTUNIDAD PARA EL BDS. De todos modos, la R2334 tiene un importante valor simbólico, pues pone en evidencia el amplio consenso mundial a favor de los derechos palestinos y el creciente aislamiento de Israel.

Sería hipócrita o ignorante no reconocer el papel del movimiento Bds (boicot, desinversión y sanciones a Israel), al menos en el deterioro de la imagen internacional de Israel y en el campo de posibilidades que la resolución abre, tanto hacia la profundización de iniciativas de boicot y sanciones (como las aprobadas por la Unión Europea sobre el etiquetado de productos de las colonias) como en la Corte Penal Internacional (Cpi) para enjuiciar a israelíes por crímenes de guerra.

El hecho de que el CS afirme que todas las colonias israelíes son ilegales pues “constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional” puede incidir en la investigación preliminar que la Cpi está llevando a cabo a raíz de las denuncias presentadas por organizaciones palestinas por violación de los convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma.

Asimismo, puesto que la resolución pide al secretario general que informe cada tres meses al CS sobre su implementación, individuos y empresas –tanto israelíes como multinacionales– involucrados en actividades en las colonias estarían más expuestos a boicots, juicios internacionales y otras sanciones. Ello podría traducirse en una mayor presión sobre Israel, similar a la experimentada por Sudáfrica durante el apartheid.

Tampoco se puede ignorar que este aire fresco que salió del CS puede muy pronto ser sofocado por la inauguración de la era Trump. El electo presidente, así como su próximo embajador en Israel (David Friedman, un fanático defensor de la colonización) ya han dado muestras de estar dispuestos a apoyar incluso la anexión de Cisjordania que reclaman algunos de sus ministros.

Sin duda el gobierno de Trump planteará nuevas contradicciones. En la medida que su discurso, su agenda y su futuro gabinete han dado muestras de racismo y antisemitismo, al mismo tiempo que apoyan incondicionalmente a Israel, podrían contribuir a poner en evidencia que judaísmo y sionismo son dos cosas diferentes. Asimismo, la anexión de lo poco que queda de territorio palestino podría ser un reality-check para que la comunidad internacional abandone el ilusorio paradigma de los dos estados y se disponga a considerar una alternativa más realista para acabar con la etnocracia y el apartheid israelíes.

Pero ya se sabe que los gobiernos definen su política exterior con base en intereses, que suelen ser los de los poderosos. Es tarea de los pueblos, de la sociedad civil organizada, empujar los cambios desde abajo. Las y los palestinos han señalado el camino ofreciendo una estrategia que está siendo la única capaz de tener un impacto significativo: la campaña internacional de Bds es más urgente que nunca para hacer frente a los tiempos que se avecinan.