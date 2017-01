El jueves 22 de diciembre, en una reunión convocada por el presidente del FA, Javier Miranda, para juntarse con “los cabeza de lista”, más el presidente Tabaré Vázquez (no asistieron Vázquez, José Mujica, Constanza Moreira ni Eduardo Lorier), el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo a los presentes que los principales problemas con la segunda pastera de Upm no eran, ni por asomo, los planteados por el trazado de la vía férrea en Montevideo. Astori sostuvo que los principales problemas con la empresa finlandesa residían en aspectos tributarios y de otro rango, aunque no entró en detalles.

El gobierno ha creado ocho grupos para estudiar la propuesta de los finlandeses, y éstos se especializan en temas que van desde aspectos logísticos, económicos, forestales, hasta ambientales. Además...