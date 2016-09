La lógica de la industria armamentística actual no entiende de alternativas. Sí de crecimiento desenfrenado, beneficios abundantes y respuestas hegemónicas. “El mundo está lleno de gente estúpida”, “en la historia de la humanidad siempre ha habido guerras” o “trabajamos para un mundo mejor” son algunos argumentos que repetían los vendedores de armas en la feria bianual Eurosatory, celebrada en junio en París con la participación de más de 1.500 compañías internacionales dedicadas a la defensa.

Acogiendo a Eurosatory, del que participa el Ministerio de Defensa, Francia se erige abiertamente como propulsora del negocio del armamento, que cerró 2015 con una cifra récord de exportaciones en materia militar: 16.000 millones de euros, casi doblando los 8.200 millones de 2014. Francia se sitúa así como cuarto exportador mundial, en una lista que encabezan Estados Unidos, Rusia y China y en la que en quinto lugar aparece Alemania. Al mismo tiempo, el país de la liberté, égalité et fraternité ha sufrido varios atentados yihadistas en el último año. Más allá de banderas y parlamentos diplomáticos, las preguntas más obvias se erigen sin respuestas claras: ¿hasta qué punto existe una estrecha relación entre el suministro francés de armas a Oriente Medio y la repercusión en forma de atentados en este país exportador? O bien: ¿existen alternativas antimilitaristas a la “guerra contra el terror”?

Tras cada atentado en Francia, la reacción de los países europeos consiste en responder con más violencia, obviando otras vías que pudieran buscar soluciones menos costosas y mortíferas a los conflictos. Los factores que influyen en la decisión de atacar a un país pueden apoyarse en la convicción popularmente aceptada de que la fuerza militar es la única solución y que los civiles necesitan protección. También pueden servir como justificación las expectativas de la opinión pública de que “algo debe hacerse”, pareciendo así que la violencia es la respuesta más clara y corta. Asimismo, la influencia de los lobbies de la industria armamentística y la necesidad gubernamental de justificar los gastos militares del presupuesto de defensa pueden ser otros factores.

ALTERNATIVAS. Aun así, las propuestas que abogan por explorar otras vías existen. Aumentar el presupuesto de iniciativas para la paz, incluir a civiles locales, mujeres y jóvenes en prevención o mediación de conflictos son sólo algunas formas alternativas a la industria de la defensa con el objetivo de construir la paz. Si bien puede parecer naif pensar que las siguientes propuestas podrían traer paz, también lo es creer que algunas misiones de bombardeos y una salida rápida del conflicto pueden conllevar una reacción positiva en cualquier situación de violencia.

La Corte Penal Internacional podría, por ejemplo, servir como un instrumento eficaz para demostrar a la ciudadanía que, cuando no se respeta una ley, se aplican consecuencias penales. De lo contrario, la sensación de impunidad se hace hegemónica en la sociedad y la violencia termina por convertirse en una de las vías más factibles para reaccionar ante una injusticia. Donde no hay justicia, no hay paz y, en consecuencia, crece la violencia.

El uso repetido de armas químicas en la guerra de Siria da pie a la sensación de impunidad: el mensaje parece ser que, al no haber consecuencias penales, estas acciones pueden seguir desarrollándose. La organización médica Syrian-American Medical Society (Sams), que trabaja en Siria, denunció que casi 1.500 personas habían muerto en la guerra debido a ataques químicos, la mayoría hechos por el gobierno. Sams explicaba que “el miedo causado por estas armas silenciosas e impredecibles provoca que los civiles huyan en mayor cantidad, comparando con el día después de un ataque convencional”. El ataque químico más destacado, que llevó a una investigación por parte de las Naciones Unidas, tuvo lugar en el barrio de Guta –en las afueras de Damasco– en 2013, y acabó con la vida de cientos de civiles. Desde aquel hecho los ataques han seguido, y son varias las voces de expertos que alertan del riesgo que supone normalizar los crímenes de guerra y la ausencia de castigo.

Recientemente Amnistía Internacional denunciaba que al menos un cuarto de los países que firmaron el Tratado sobre el Comercio de Armas (Tca), que entró en vigor en 2014, no cumplen las obligaciones que se establecieron previamente. Los firmantes del acuerdo deberían someterse al escrutinio público en cuanto a compraventa de armas y equipo militar.

“El Tca ofrece la posibilidad de salvar millones de vidas, por lo que resulta especialmente alarmante que los estados que lo han firmado y ratificado parezcan pensar que pueden seguir suministrando armas a aquellas fuerzas que saben que están cometiendo crímenes de guerra.” La denuncia apunta a países como Estados Unidos, Francia, Italia, Bulgaria y República Checa, que han seguido suministrando armas a Egipto pese a la represión del gobierno contra los disidentes.

En otro ámbito, Francia, Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, entre otros países europeos, han seguido proveyendo de armas a Arabia Saudita que pueden ser utilizadas en la ofensiva de este país en Yemen, según anunció en un informe detallado el Att Monitor –un proyecto para el control de las armas– con el soporte de organizaciones internacionales como Amnistía. Desde la intervención saudí en Yemen, en marzo de 2015, más de 6.400 personas han muerto y 30 mil han resultado heridas en el país más pobre del Golfo Pérsico.

La expansión del Estado Islámico y otros grupos similares ha dado pie a la teoría de que es necesario negociar con líderes autoritarios árabes para frenar el avance de movimientos yihadistas. Gobiernos como el francés no han parado de aumentar el soporte militar a regímenes autoritarios, pese a la preocupación de los que alertan sobre el riesgo de inestabilidad para el país que puede suponer reforzar las exportaciones de armamento.

Globalmente, Francia es uno de los mayores suministradores de armamento a Oriente Medio. El flujo de material militar no ha parado de desplazarse de Francia –también de Rusia y Estados Unidos– hacia Oriente Medio a medida que se agravaba la violencia en esa región. En el período 2010-2014, por ejemplo, 38 por ciento de las exportaciones francesas llegaron a Oriente Medio, según datos oficiales del Ministerio de Defensa. París mantiene lazos comerciales estrechos con Egipto –con el que ha firmado contratos de exportación por valor de 5.000 millones de euros en 2015– y Qatar –6.300 millones también el año pasado–. A principios de 2015 Francia vendió 24 aviones de combate Rafale a cada uno de los dos países. Además, el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, también compró dos portahelicópteros Mistral, un lote de misiles del fabricante Mbda, corbetas y una fragata, según recoge el portal Defensa.com.

Francia se ve involucrada en varios frentes debido a su defensa de la guerra contra el terrorismo. En la región del Sahel encabeza la Operación Barkhane, con 3 mil soldados, en cooperación con cinco ex colonias –Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nigeria y Chad–, según apunta Barah Mikaïl, analista en relaciones internacionales del desaparecido think tank europeo Fride. Francia también mantiene estrechos lazos con Argelia, “un país cuya estabilidad es importante para la subregión y cuyos servicios secretos –en Libia, y particularmente en el norte de Mali– son importantes para garantizar una efectiva guerra antiterrorista regional”, añade la analista.

El investigador en movimientos islámicos Hassan Abu Hanieh apunta en el libro colectivo El secreto de la atracción. Propaganda de Isis y reclutamiento que la respuesta represiva de los gobiernos a los levantamientos árabes de 2011 propició una reacción difícil de canalizar entre la sociedad. “Es un hecho innegable e histórico que cuando los caminos pacíficos para el cambio son bloqueados, esto automáticamente empuja a la gente al uso de la fuerza.” El proyecto yihadista, añade Hanieh, “está listo para aceptar gente enfadada por el hecho de que la vía pacífica ha sido bloqueada”.

En el mismo libro, Uthman al Mukhtar, investigador sobre grupos armados en Irak, explica que el nuevo gobierno que surgió tras la invasión estadounidense a ese país trajo “13 años de injusticia, opresión, discriminación, detenciones y cientos de miles de gente herida y muerta, bajo el gobierno de Al Maliki. Una sociedad no puede producir jugadores de fútbol, artistas o partidos políticos pacíficos bajo estas condiciones. Lo que emerge será una respuesta de miedo y persecución, y (la sociedad) intentará cambiar esta situación por todos los medios”. El gobierno mató a cientos de personas reprimiendo un levantamiento pacífico sobre todo en las ciudades de Faluja, Baqubah, Mosul y Huwaija, lo que abonó el terreno al yihadismo.

En respuesta a quienes promueven una “nueva Guerra Fría” o alertan sobre la amenaza de un “yihadismo global”, organizaciones no violentas apuestan a que los líderes políticos reclamen análisis rigurosos de los conflictos sobre los cuales basar sus decisiones, en detrimento de la respuesta bélica mediante bombardeos. Uthman al Mukhtar subraya que “comprender las razones por las que los voluntarios se unen al Estado Islámico tendría que estar en primer lugar. Es más necesario que enviar aviones para bombardear Mosul, Faluja, Al Raqqah, Deir ez-Zor y otras ciudades, que al final sólo acabará con más vidas de civiles, ganando así el Estado Islámico más simpatía y prestigio entre la gente de esas áreas”.

Las narrativas violentas que también se desencadenan desde Europa, sobre todo después de un atentado yihadista, provocan una reacción narrativa que a su vez ayuda a yihadistas a apoyar el mensaje de odio mutuo. Justo la mañana siguiente del ataque múltiple en París, en noviembre de 2015, que acabó con la vida de 130 personas, los periódicos se llenaban con portadas que anunciaban la revancha bélica mediante bombardeos en territorios controlados por el Estado Islámico. Poco antes, a finales de setiembre, Francia anunciaba el lanzamiento de los primeros bombardeos contra posiciones del EI en Siria, para “proteger la seguridad nacional”. Un mes y medio después, en noviembre, los atentados llegaron a París.