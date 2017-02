—El objetivo de bajar el déficit fiscal no se cumplió. ¿La Opp también tenía un rol en el objetivo de reducirlo?

—El objetivo se viene cumpliendo. En la rendición de cuentas, para diciembre de 2016, pusimos 4,3 por ciento; cerró con un 4. No nos gusta, pero está en línea con lo planteado. La política fiscal forma parte de la política macroeconómica. Ningún país se desarrolla de forma genuina a largo plazo en el desorden macroeconómico y no hay desarrollo a largo plazo sin fuertes políticas públicas. Pero hay límites y el déficit también tiene un límite, que es bien claro –lo planteamos desde la ley de presupuesto– y es la sostenibilidad. Una familia, una empresa, un país no puede gastar más que los recursos que obtiene. Hay momentos en los cuales se puede ir más allá y momentos en que ...